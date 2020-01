Tarand rääkis kolmapäeval ERR-ile, et kohus edastas pooltele 17. jaanuaril kompromissettepaneku, mille kohta EKRE esindaja veel 20. jaanuari lõunal teatas, et see on neile vastuvõetav ja oli seda juba ka 17. jaanuari hilisõhtul kirjalikult kinnitanud.

"Kompromissiga nõustumust kinnitati kuni eilse õhtuni ja täna kell 13 pidid pooled kogunema kohtusse kompromissi kohtu poolt kinnitamiseks. Ootamatult täna paar tundi enne istungit teatas aga EKRE esindaja, et ikkagi ei ole kompromissiga nõus ja tal puudub volitus varem kokkulepitud ja nõustutud tingimustel kompromissi kinnitada," rääkis Tarand.

Tema sõnul EKRE esindaja ei põhjendanud, kuidas sai selline olukord üleöö tekkida, öeldes vaid, et küllap toimus tema kui advokaadi ja EKRE vahel möödarääkimisi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ridades riigikokku kandideerinud Tarand esitas teisipäeval Harju maakohtusse EKRE vastu hagi, milles soovib tema väitel ebaõigete andmete ümberlükkamiseks kõigis meediakanalites, kus seda publitseeriti. EKRE liidrite väitel oli Tarand joobes, kui ta 2018. aasta 26. novembril sega EKRE miitingut Toompeal. Tarand lasi aga pärast miitingut politseil teha testid, mis kinnitasid, et ta ei olnud joobes.

Tarandi sõnul määras Harju maakohus esimese istungi toimumise päevaks 18. märtsi.