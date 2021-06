Kohus otsustas, et EKRE peab Tarandi kohta esitatud valeväited ümber lükkama

Tarand selgitas ERR-ile, et esimese astme kohtuistung toimus juba 12. mail ning nüüd otsustas kohus tema hagi rahuldada.

Kohtuvaidlus toimus seoses 2018. aasta 26. novembril Toompeal toimunud piketil juhtunuga. EKRE korraldatud ÜRO globaalse ränderaamistikuga liitumise vastasel meeleavaldusel haaras Tarand mikrofoni enda kätte ja püüdis sõna võtta. Ta lükati kõnepoodiumilt alla, tõugati pikali ning mõned meeleavaldajad lõid teda jalaga. Seejärel toimetas K Security turvamees Tarandi piketikohast eemale, kus seisis politseinik.

EKRE tollane aseesimees Martin Helme ütles, et Tarand oli piketil purjus, aga politsei Tarandil joovet ei tuvastanud. Selle väite eest kaebas Tarand EKRE kohtusse, nõudes muu hulgas valeandmete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

"Veel enne, kui mina sinna ilmusin, teadis Martin Helme rääkida, et ma olen täiesti purjus või narkojoobes. Ja Madison ja teised juhatuse liikmed võtsid kõvasti sõna. Mina ju ütlesin neile selle sama aasta lõpus, et ega mina muud ei taha, kui et paluks vabandust, et inimesed on ikka ekslikud ja räägivad rumalusi, aga härrasmehed pärast paluvad vabandust. Seda nemad ei teinud," kommenteeris Tarand.

"Aga nüüd on kohus sellise austava kohuse neile pannud ja ma jään huviga ootama, kuidas see neil välja tuleb. Kas mokaotsast või siiralt. Ja vastavalt teen järeldusi," lisas ta.

EKRE esindaja vandeadvokaat Raul Ainla ütles ERR-ile, et erakond vaidlustab kohtuotsuse.

"Otsus kaevatakse kindlasti edasi, kuna erakond ei saa juriidilise isikuna vastutada oma liikmete avalduste eest," ütles Ainla.

"Kuigi Indrek Tarand väitis kohtus, et lasi politseil oma joobe puudumise tuvastada, ei esitanud ta selle kohta protokolli. Samuti kuulati kohtus üle tunnistajad, kes kinnitasid, et I. Tarandi käitumine avalikul koosolekul oli bravuurikas ja omane joobnud inimesele. Seega on küsimus ka tõendite hindamises," lisas ta.

Tarand leidis hagis, et EKRE avaldas oma juhatuse liikmete kaudu Tarandi kohta valeandmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid 26. novembril Toompeal EKRE korraldatud avalikul koosolekul toimunu kohta.

Tarand soovis, et EKRE avaldaks oma veebiportaalis Uued Uudised avaliku teate ning esitaks kõikidele Eesti meediakanalitele pressiteate, milles märgib, et on avaldanud tema suhtes valeandmeid selle kohta, et Tarand oli 26.11.2018 avalikul koosolekul joobes, tungis kallale korraldajatele, laamendas, pani toime varguse ja takistas teise erakonna sõnavabadust.

Samuti soovis Tarand, et EKRE juhatuse liikmed Martin Helme ja Jaak Madison lükkaks valeandmed ümber riigikogu istungil.

Hagis tõi Tarand välja, et EKRE on avaldanud nii avalikul koosolekul kui pärast seda kohatuid väärtushinnanguid sõnas, teos ja spetsiaalselt loodud meemides selle kohta, et Tarandi suhtes on vägivald lubatav, õigustatud ja vägivalla tagajärg ebapiisav. Kohtult palus Tarand mõista EKRE-lt välja tekitatud mittevaraline kahju kohtu õiglasel äranägemisel määratud summas.

Enne kohtusse pöördumist saatis Tarandi esindaja vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets EKRE juhatuse liikmetele kohtuvälise ettepaneku lükata ümber Tarandi suhtes avaldatud valeandmed ja ebakohased väärtushinnangud, aga sellest keelduti.