Facebooki kaasasutaja Chris Hughes kritiseeris neljapäeval New York Timesis avaldatud arvamusloos ettevõtte tegevjuht Mark Zuckerbergi ning ütles, et viimasel on liiga palju võimu. Ta kutsus üles maailma suurimat sotsiaalmeedia ettevõtet kolmeks jagama. Samuti peab ta Zuckerberg vastutavaks Facebookile süüks pandud privaatsusprobleemide eest

Geenius.ee vastutav väljaandja Henrik Roonemaa rääkis "Ringvaates", et Facebookil läheb hästi, kuid viimasel ajal on tekkinud ettevõtte ümber kohati isegi hüsteeria.

"Me küsime, mis on selle kanali mõjuvõim? Me näeme, et selle kanali mõjuvõim tõenäoliselt on suur - ta on ikkagi meediakanal. Siis me küsime, et mis on selle kanali vastutus, millistele reeglitele ta allub, kes teeb otsuseid seal, kust me teame, millist infot nad levitavad - neil on teoreetiline võimalus mingit infot võimendada, mingit infot pisendada. Kes vastutab selle eest, mis seal toimub?" rääkis Roonemaa.

"Me oleme näinud, et mõju on suur, aga me praegu täpselt ei oska öelda, kas kellelgi mingi vastutustunne ka seal on või ei ole. Ja see on üks väga väheseid nii suuri firmasid, kus asutaja on endale jätnud ikkagi väga suured otsustusõigused - nendest aktsiatest, millega hääletada saab, on vist umbes 60 protsenti Zuckerbergi kontrolli all" lisas ta.

Roonemaa hinnangul ei lahenda aga Facebooki mitmeks jagamine probleemi nagu pakkus Hughes.

"Tänane probleem on ärimudelis ja selles, et Facebook on tähelepanumajanduse tolmuimeja, ta tahab meid kõiki sinna külge imeda ja on nõus näitama meile selle nimel mida iganes, et me võimalikult palju Facebookis oleksime. Ja neil on meeletult suur probleem - kuidas korraldada järelevalvet pea kahe ja poole miljardi inimese üle, kes kogu aeg postitavad sinna," rääkis Roonemaa.

"Probleem on selles, mis see Facebook on, mitte selles, et Zuckerberg on halb inimene või Facebook iseenesest teeks mingeid halbu asju. Seda ka, aga kui teeme ühest Facebookist kaks või kolm, siis meil on kaks või kolm samasugust probleemi. Põhimõte ei muutu seal sees," ütles ta.

Roonemaa sõnul ei ole täna mitte kellelgi välja pakkuda normaalset lahendust Facebooki võimu vähendamiseks.