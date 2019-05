Kuigi internetis võiks parasjagu olla reklaamituru kuldaeg, siis kohalik turg tammub paigal ja reklaamitulud ei kasva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Internetireklaam Eesti pool ehk mitte välismaised kanalid ehk Eestis tegutsevad kanalid - neil kasvu polnud. Internetikasv on küll olemas, aga Eesti äriruumist väljaspool," selgitas Kantar Emori Balti regiooni juht Margo Veskimägi.

See tähendabki seda, et kohalik reklaamiraha liigub suurkorporatsioonidesse, nagu näiteks Facebook ja Google.

"Muidugi see annab meile ka tunda, nad on suured ja võitlus on ebavõrdne, ebavõrdsetel alustel," ütles Äripäeva reklaamidirektor Priit Jõgi.

"Reklaamirahad kindlasti liiguvad Eestist välja. Kui ma räägin kõigepealt suuremahulistest summadest, siis Eesti reklaamiturg on üle 100 miljoni, sellest internetireklaamiturg on umbes 20 miljonit. Me oleme kasvanud igal aastal internetireklaamis, kuna muudest kanalitest kolib reklaam internetti, aga see kasv pole see, mis meid rahuldaks. Enamus sellest kasvust läheb Facebooki ja Googlesse," selgitas Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu.

Kohalikud meediaettevõtted on ühel meelel ja leiavad, et ebavõrdse turuolukorra lahendaks regulatsioon.

"Tuleb reguleerida, sest Facebook, Google, teised suured ju ei maksa makse. Nad viivad raha välja. Eesti riik, Eesti majandus, Eesti ühiskond ei saa sellest midagi tagasi. See ei ole õige. Me ei saa kätt ette panna, et nad müüvad siin reklaami, see on okei konkurentsiolukord. See peaks toimuma võrdsetel alustel. Seda saab teha ainult poliitilisel tasandil ehk riiklikult," rääkis Jõgi.

"Minule teadaolevalt vähemalt seitse riiki Euroopa Liidus on algatanud digimaksu liikumised. Eesti peaks minema seda rada. Meil on vaja regulatsioone selleks, et ettevõtted oleksid kohalikul turul võrdselt reguleeritud. Kindlasti on vaja poliitilist toetust ja tahet, et seda ellu viia. Nagu meile on näidanud ka viimased kuud, kohalik meedia on äärmiselt oluline. Mis tagab sõltumatu meediaorganisatsiooni, on elujõuline majanduslik stabiilsus ettevõttele. Siis on ettevõtte sõltumatu, ta suudab meediat kajastada sõltumatult, ei ole tegemist sotsiaalmeediaga, kus platvormi sisu eest ei vastuta mitte keegi," rääkis Rüütsalu.

Rahandusministeerium on varem öelnud, et iseseisvalt digimaksu kehtestama ei hakata ja oodatakse ära üleeuroopaline maksusüsteem. Meediaettevõtted leiavad aga, et selleks ajaks kui liiduüleselt on kokkulepped saavutatud, võib juba hilja olla ja liiga suur osa turust on kaotatud Facebookile ja Google'ile.