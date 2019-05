Facebook Inc kaasasutaja Chris Hughes kritiseeris neljapäeval New York Timesis avaldatud arvamusloos ettevõtte tegevjuht Mark Zuckerbergi ning kutsus üles maailma suurimat sotsiaalmeedia ettevõtet kolmeks jagama.

Hughesi sõnul on Zuckerberg vastutav Facebookile süüks pandud privaatsusprobleemide eest, vahendas Reuters.

Facebook on olnud uurimise all paljudes riikides, kus ettevõtet süüdistatakse kasutajate andmete jagamises ning vihakõne ja valeuudiste levitamise lubamises.

Hughes kirjutas arvamusloos, et Ameerika Ühendriikides on pikk traditsioon monopolide ohjeldamises, ükskõik kui head kavatsused selliste ettevõtete juhtidel on. "Marki (Zuckerbergi) võim on enneolematu ja mitteameerikalik," märkis Hughes New York Timesis.

"Liiga kaua on seadusandjad pugenud Facebooki plahvatusliku kasvu taha ning taganenud oma vastutusest kaitsta ameeriklasi ja tagada turul konkurents," kirjutas Hughes.

Facebooki sotsiaalvõrgustikul on rohkem kui kaks miljardit kasutajat üle maailma. Ettevõttele kuuluvad ka populaarsed WhatsApp, Messenger ja Instagram, millel igaühel on omakorda rohkem kui miljard kasutajat. Facebook ostis Instagrami 2012. ja WhatsAppi 2014. aastal.

Facebook teatas oma vastuses Hughesi artiklile, et ettevõtet pole vaja kolmeks jagada nii, et WhatsApp ja Instagram oleksid eraldi firmad. "Me nõustume, et eduga kaasneb vastutus. Kuid vastutustundlikkust ei saavuta sellega, kui jagada edukas Ameerika ettevõte kolmeks. Tehnoloogiaettevõtete vastutust saab tõsta vaid väga täpselt ja hoolikalt koostatud uute seadustega interneti jaoks," kirjutati Facebooki avalduses.

Hughes asutas Facebooki koos Zuckerbergi ja Dustin Moskovitziga 2004. aastal Harvardi ülikoolis. Hughes lahkus ettevõttes 2007. aastal ning märkis hiljem LinkedIni postituses, et teenis oma kolme aasta tööga pool miljardit dollarit.