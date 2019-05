Teisteks keelu saanud isikute hulka kuuluvad näiteks Paul Nehlen, Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson ja Laura Loomer, vahendavad Vox, Bloomberg, Wired ja New York Times.

"Me oleme alati, ideoloogiast sõltumata keelustanud isikud ja organisatsioonid, kes õhutavad või kasutavad vägivalda," on öeldud selle sotsiaalmeediahiiu avalduses.

"Protsess võimalike rikkujate väljaselgitamiseks on põhjalik ning see on viinud meid ka otsuseni täna need kontod kõrvaldada."

Jones ja tema veebileht InfoWars keelati Facebookis juba 2018. aasta augustis, kuid nende konto jäi alles samuti Facebookile kuuluvas Instagramis. Neljapäeval keelustati Jones ja InfoWars ka Instagramis.

Facebooki esindaja sõnul kaalub ettevõte mitmeid tegureid enne, kui kedagi ohtlikuks kuulutatakse.