Agentuur Moody's kinnitas Eesti riigireitingu senisel kõrgel tasemel

Seda otsust toetavad Eesti majanduse hea vastupanuvõime välismõjudele, valitsussektori madal võlakoormus ja arvestamine geopoliitiliste riskidega, teatas rahandusministeerium laupäeval.

"Väikese ja avatud majandusena on Eesti jätkuvalt vastuvõtlik väliskeskkonnast tulenevatele mõjudele, samas on majanduse vastupanuvõime sealt tulenevatele riskidele püsinud agentuuri hinnangul tugevana," märkis ministeerium pressiteates.

Üleilmsest finantskriisist tuli Eesti kiiresti välja ja riigi majandus on alates 2009. aastast jõuliselt kasvanud, lisas rahandusministeerium. "Kuigi kasv aeglustus veidi aastal 2015 seoses Venemaa geopoliitilisest olukorrast tingitud mõjudega, on Eesti majanduskasv viimasel kolmel aastal olnud keskmiselt 4,1 protsenti. Kasvu on hakanud rohkem panustama kodumaine nõudlus."

Eesti majanduses on viimastel aastatel kasvanud ka teenuste sektori tähtsus. Kuigi osalt peegeldab teenuste sektori tugevus transpordi- ja ehitussektori kasvu, on kasv olnud kiire ka suurema lisandväärtusega sektorites nagu IKT- ja äriteenused. Suurema lisandväärtusega ja vähem hinnatundlike sektorite kasvav osakaal Eesti ekspordis on ka peamine põhjus, et Eesti pole kaotanud oma ekspordi turuosa, kuigi palgad ja tööjõukulud on kiirelt kasvanud, seisab ministeeriumi teates.

Moody'se hinnangul on Eesti efektiivselt kasutusele võtnud ka meetmeid leevendamaks elanikkonna vananemisest ja selle mõjudest tööturule tingitud probleeme. Töövõimereform ja tööjõu sissetoomine on leevendanud nii vähem kvalifitseeritud ja hooajalise töö kui ka rohkem kvalifitseeritud IKT-sektori tööjõu puudust. Siiski on demograafilised trendid jätkuvalt suur väljakutse.

Eesti paistab nii Euroopas kui laiemas rahvusvahelises keskkonnas silma väikseima valitsussektori võlakoormuse näitajaga Moody'se hinnatavate riikide hulgas. Valitsussektori võlakoormus moodustas 2018. aasta lõpus 7,9 protsenti SKP-st. Eesti tugevuseks on ka piisavate reservide olemasolu, et toime tulla ootamatute kriiside korral.

Moody's hinnangul jääb Eesti eelarvepositsioon hinnatavate riikide seas järgnevatel aastatel üheks tugevamaiks, olenemata struktuurse ja nominaalse puudujäägi suurenemisest.

Jätkuvalt püsivad ka Venemaa lähedusest tulenevad geopoliitilised riskid, kuid nende realiseerumine on agentuuri hinnangul äärmiselt ebatõenäoline.