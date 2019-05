LAV-i parlamendivalimised võitis võimulolev ANC

Keskvalimiskomisjoni ametlike tulemuste kohaselt sai ANC 57,5 protsenti häältest ehk 230 kohta 400-kohalises parlamendis. See on 19 kohta vähem, kui 2014. aastal.

Opositsiooniline Demokraatlik Liit (DA) sai 20,8 protsendi häältest.

Erakond Majandusvabadusvõitlejad, mille asutas kuue aasta eest endine ANC noorteorganisatsiooni juht Julius Malema, on 10,79 protsendiga kolmandal kohal.

Valimisaktiivsus oli tänavustel valimistel 65 protsenti.

ANC on olnud riigis võimul alates apartheidi lõpust 25 aasta eest.

"Meie rahvas on rääkinud ning nad on teinud seda selgelt ja tundega. Nad hääletasid ühtse Lõuna-Aafrika Vabariigi ja suurema võrdsusega ühiskonna poolt, mis on vaba näljast ja puudusest. Me saame kindlusega kuulutada, et demokraatia oli võidukas," ütles Ramaphosa.