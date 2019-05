Aasta ema tiitli sai Mare Tupits

"Ta on koos abikaasa Väinoga üles kasvatanud kolm tegusat tütart - Anne, Kristi ja Liisa. Ta on vanaemaks kolmele pisipoisile. Oma pere jaoks on tal lõputult soojust ja hoolitsust ning oma positiivse ellusuhtumisega ajab ta kõik murepilved laiali. Lapsed ütlevad, et ema on õpetanud neile kõike ning just ema ja isa koosmeel on õpetanud neid elama," rääkis tiitlit üle andmise tseremoonial Eesti Naisliidu juht Siiri Oviir.

"Ta on üle nalja aastakümne olnud meditsiiniõde, töötanud lastehaiglas, kus tema emalik hool oli väikestele patsientidele asendamatu lohutus. Omandanud magistrikraadi, õpetab ta nüüd juba veerandsada aastat Tallinna tervishoiu kõrgkoolis õendus- ja ämmaemandusüliõpilasi," lisas Oviir.

Kell 16.05 oli Vikerraadio eetris emadepäevakontsert "Sinult saadud kingitus", mis toimus sel aastal Eestimaa südames, Paide muusika- ja teatrimajas. Kontserti

saab vaadata ka kell 18.50 ETV-s ja ERR-i portaalis.

Üritusel kõneles Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid ja Eesti Naisliit kuulutas välja aasta ema.

Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud kontserdil esinesid üle-eestilise poiste-solistide võistulaulmise solistid, Jarek Kasar, Uku Suviste, Laine Mägi, Tallinna

Poistekoor, Paide Hammerbecki Poistekoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, JJ-Street tantsukool.

Kunstiline juht oli Kuno Kerge, lavastaja Ain Mäeots, režissöör Keiti Väliste.