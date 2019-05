Eesti riikliku lennufirma Nordica nõukogu lähiaja ülesanne on leida ettevõttele uus juht ning panna paika Nordica uus pikem strateegiline plaan, ütles Nordica nõukogu esimees Toomas Tiivel. Majandusminister Taavi Aasa kinnitusel pole Nordica peaeesmärkides muudatusi oodata.

Majandusminister Taavi Aas ütles kolmapäeval Eesti Päevalehes avaldatud intervjuus, et ei ole ainuke Nordica suhtes kriitiline isik ning see, mis ettevõttest edasi saab, otsustatakse lähikuudel.

Tiivel ütles ERR-ile, et ei ole majandusministeeriumist väga selgeid näpunäiteid saanud, millega täpselt rahul ei olda ja millised muudatused neid ees ootavad, kuid aimab, mida kriitikaga silmas peetakse.

"Täna on olukord selline, kus meil ekspordiäri läheb ühtpidi hästi, teistpidi on Tallinnast lendamine kahjulik ja eks me peame seda ärimudelit ja tasakaalu eksporditoote ja kodust lendamise vahel otsima ja leidma," tõdes ta.

Tiivel lisas, et Aasaga kohtus ta paar nädalat tagasi, mil uuele ministrile tutvustati võimalikke stsenaariume, ning üldiselt suhtleb Nordica ministeeriumiga üsna tihti, ehkki mitte alati ministri tasemel.

Küsimusele, kas lähikuudel on Nordicalt oodata uudiseid liinivõrgumuutuste või mingite muude muudatuste osas, vastas Tiivel, et ettevõte otsib kogu aeg, kuidas seda äri paremini teha.

"Nõukogu kõige käegakatsutavam ülesanne on leida uus juht lennufirmale, kuna nädala lõpuga lahkub Hannes Saarpuu ametist, siis sellega aktiivselt tegeleme. Ja siis ettevõtte uue pikema strateegilise plaaniga samuti," sõnas Nordica nõukogu esimees.

Ta märkis, et töine kontakt on neil ministeeriumiga pidev ja kohe, kui neil on ministrile midagi presenteerida, nad seda ka teevad.

Oma eelkäija Peeter Tohveri nõukogu esimehe kohalt lahkumise kohta ütles Tiivel, et tegu oli Tohvri enda otsusega, mis oli täiesti eraldiseisev lennufirma tulemustest. "Ta on neli aastat seda tööd teinud ja nõukogu vedanud ja see oli tema otsus," tõdes ta.

Aas: Nordica allhangete tegemise mahud suurenevad

Taavi Aas ütles ERR-ile, et Nordical on kaks peamist strateegilist eesmärki: teenindada lende Tallinnast ja teha allhankeid suurtele lennufirmadele.

"Täna ei ole ette näha, et nendes kahes eesmärgis tuleks muudatusi. Nordica on endiselt arenev ja ettevõte näeb ise, et eksport ehk allhangete tegemise mahud suurenevad. Lennunduses tuleb kahtlemata olla paindlik ja reageerida vastavalt turu olukorrale," lausus majandusminister.

Tänavu esimeses kvartalis lendas Nordicaga Tallinna liinivõrgus 16 protsenti vähem reisijaid kui eelmise aasta samal perioodil. Samas kasvas lennufirmaga reisinute arv eelmisel aastal 22 protsendi võrra 760 000 reisijani. Neist lõviosa ehk 680 000 lendajat kasutas Tallinna liinivõrku, ülejäänud reisijaid teenindati siseliinidel Skandinaavias ja Hollandis.

Jaanuaris sulges lennufirma regulaarliinid Tallinnast Peterburi, Oslosse ja Amsterdami. Suvehooajal lõpetab Nordica ka tavapärased suvised otselennud Tallinnast Berliini, Hamburgi, Rijekasse ja Göteborgi.

Kui möödunud aasta suvel lendas lennufirma 21 sihtkohta, siis sel suvel tegutseb Nordica 13 otseliinil.