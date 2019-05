Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium peab võimalikuks tulevikus AS-i Nordic Aviation Group osaluse võõrandamist, seisab esmaspäeva hommikul majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo allkirjastatud seisukohas. Osaluse valitseja analüüsib 2019. aasta jooksul osaluse säilitamise vajadust, seisab dokumendis.

Sama märgib ministeerium lennukeid omava Transpordi Varahalduse kohta. Samas selle osas konkreetsemat kuupäeva analüüsi valmistamiseks ette nähtud ei ole.

"Hetkel plaani või tegevuskava Nordica erastamiseks ei ole, samas põhimõtteliselt oleme valmis kaaluma õigel hetkel ja hea pakkumise korral ettevõtte müüki," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kommunikatsioonijuht Rasmus Ruuda.

Riik moodustas Eesti eelmise riikliku lennufirma Estonian Air pankrotistumi tõttu kaks uut lennufirmat. Transpordi Varahaldus AS-ile kuulub seitse Bombardier CRJ900 NG reaktiivmootoritega 88-kohalist reisilennukit, mida see turutingimustel edasi rendib. Möödunud aastal teenis ettevõte 7,9 miljoni euro suuuruse käibe juures 3,6 miljonit eurot kasumit.

Riiklik lennufirma Nordic Aviation Group AS eesmärk on muuhulgas tagada lennuühendused Eesti ja Euroopa keskuste vahel. Ettevõte teenis möödunud aastal 2,3 miljonit eurot konsolideerumata kahjumit. See tähendab, et siia juurde ei ole arvutatud Poola lennufirmaga Lot kahasse moodustatud lennufirma Regional Jet majandustulemusi. Need peaksid selguma lähiajal.