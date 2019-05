"Üritusel võeti kinni 26 inimest," ütles Sverdlovski oblasti avaliku julgeoleku ministeeriumi esindaja.

Teisipäeval toimus Oktjabrskaja väljaku haljakule kiriku ehitamise vastane meeleavaldus, millel ei olnud võimude luba. Kohapeal olid valves politsei, rahvuskaart ja eriüksus OMON.

Juhtumit on vahendanud ka BBC, venekeelne BBC ja Meduza ning nentinud, et meeleavalduste puhul on olnud märgata ka laiemat protesti võimude vastu, sealhulgas kriitikat president Vladimir Putini aadressil.

Arstid viisid haiglasse kolm üritusel viga saanud inimest, alaealisi nende seas ei ole.

Septembris 2018 toimunud istungil hääletas linnaehitus-arhitektuurinõukogu Oktjabrskaja väljaku haljakule kiriku püha usukannataja Katariina peakiriku ehitamise poolt. Osa linnaelanikke oli selle vastu. Algatusrühm esitas valimiskomisjoni algatuse rahvahääletuse korraldamiseks selles küsimuses, kuid sai äraütlemise osaliseks.

Pärast ehitusala tarastamist korraldasid Jekaterinburgi elanikud esimese kooskõlastamata meeleavalduse, mis algas esmaspäeva õhtul ja kestis teisipäeva hommikuni.