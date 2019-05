ERR Jekaterinburgis: kirikuehituse küsitlus tekitab vastakaid arvamusi

Venemaa presidendi Vladimir Putin pakkus neljapäeval välja, et Jekaterinburgis tuleks korraldada küsitlus, et selgitada välja, kuidas suhtuvad elanikud katedraali ehitamisse linna keskpargi territooriumile. Arvamused küsitluse korraldamise kohta on vastakad.

Selle nädala algusest alates on Jekaterinburgi keskpargis ehitusplatsi juures toimunud kokkupõrked protestijate ja politseinike vahel. Ligi 100 inimest on saanud karistuseks trahvi või administratiivvangistuse. Jekaterinburgi linnapea kinnitusel peatatakse ehitustööd kuni küsitluse tulemuste selgumiseni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uudis ehitustööde peatamisest pani Jekaterinburgi keskparki kogunenud noored tantsima.

"See on koht, kus paljud noored käivad lõõgastumas, siin käivad emad lastega. Ja kui vaadata kaarti, siis ümbruses on vähemalt neli kirikut," rääkis Viktoria.

Küsitlus võib küll konflikti peatada, kuid ei lahenda seda. "Küsitluse tegemine on ebaaus. Õiglane oleks referendum. Ma ei tea oma tutvusringkonnast ühtegi inimest, kes toetaks siia katedraali ehitamist," kommenteeris Olga.

"Kui telefoniküsitlusele vastanud ütlevad, et "jah, ehitage", siis ma olen kindel, et kõik elanikud ei nõustu selle tulemusega," rääkis Ühtse Venemaa duumasaadik Jekaterinburgist Andrei Alševskih.

Katedraali toetajad pooldavad ka küsitluse korraldamist. "Ma olen täiesti veendunud, et küsitluses jääb peale katedraali pooldajate hääl," ütles vanempreester Maksim Minjailo.

Üheksa aasta jooksul on katedraalile püütud kohta leida juba kolm korda. Varasemad katsed on läbi kukkunud linnaelanike protestide tõttu.

"Jekaterinburgi elanikud ei ole katedraali ehitamise vastu. Nad on vastu sellele

territooriumile ehitamisele," selgitas Alševskih.

"Ma ei usu, et me saaksime katerdaali ehitada kuskile mujale. Siin ja praegu oleks kõige parem variant. See asukoht on kompromiss," ütles Minjailo.

Samas on ka neid, kes ei ole preester Maksimiga nõus.

"Vabandust, aga Maksim Minjailo tahab ise olla selle katedraali iguumen. Ta on väga omakasupüüdlik. Ta lihtsalt soovib, et talle ehitataks mugav töökoht kesklinnas," kommenteeris politoloog Fjodor Krašeninnikov.

Lühike ekskursioon reede hommikul näitas, et kirikuid on Jekaterinburgis palju.

"Linnavõimud on juba salaja teinud mingid arvestused ja leidnud, et katerdaali ehitamise vastu on kogu linnas ainult 198 inimest. Kui linna korraldatav küsitlus näitab taas, et kõik inimesed on katedraali poolt, siis tulevad jälle meeleavaldused," rääkis Krašeninnikov.

Ametnike kinnitusel on küsitluste tulemusi oodata mõne nädala pärast.