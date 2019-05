Alpinid on traditsioone hindav militaartaustaga seltskond, kes peab kord aastas mõnes Itaalia linnas maha suure peo, mille hulka kuulub tingimata uhke paraad. "Aktuaalne kaamera" küsis, mida nad arvavad riigi mõjukaimaks poliitikuks tõusnud Matteo Salvinist.

"Ta on kena inimene. Aus," sõnas Angelo.

"Olukord Itaalias on väga keeruline, sest siin on palju immigrante. Salvini on vastus sellele probleemile," ütles Lorenzo.

"Salvini on minu meelest suurepärane inimene. See, mida ta ütles valimiskampaanias, seda viib ta praegu ka ellu mitme seadusega. Probleem on see, et teda üritatakse sageli takistada ja see ei sobi. Aga mina olen Salviniga igavesti," rääkis Gabriele.

"Ma arvan, et Salvini on number üks," märkis Luca.

Bruno Leoni instituudi tegevjuht Alberto Mingardi tõdeb, et Matteo Salvini poliitiline tähelend on harukordne. Kui Salvini Liiga partei juhiks sai, toetas erakonda neli protsenti valijatest. Täna toetab seda 30 protsenti ehk pea iga kolmas itaallane.

"Ta on väga hea poliitareeni ärakasutaja. Salvini on kommunikatsioonimeister. Ta kujutab end liidrina, kes jagab vaateid ja omadusi keskmise itaallasega. Ta veedab aega säutsudes sellest, mida ta sööb ja ta sööb täpselt seda, mida keskmine itaallane. Ta püüab levitada arvamusi, mida jagab enamus kaaskodanikke," selgitas Mingardi.

"Osa Salvini edust tuleb sellest, et EL on alates 2015. aastast korduvalt ebaõnnestunud migratsiooni haldamisega. Samas on Salvini liitlane nendega, kes selle läbikukutasid - Visegradi riikidega. Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari - nad tegid kõik koostööd, et öelda, me ei taha põgenikke EL-is ümber paigutada," rääkis Itaalia välispoliitika instituudi teadur Matteo Villa.

Selles peitubki euroskeptikute koostöö üks paljudest paradoksidest - Matteo Salvini kritiseerib Brüsselit, sest Itaalia jäeti põgenikehordidega üksi. Aga üksi jäeti sellepärast, et Poola, Ungari ja teised Salvini euroskeptilised liitlased peavad põgenike riikide vahel ärajagamist vastuvõetamatuks.

Mingardi ütles, et samal ajal kui Salvini Brüsseli bürokraate nahutab, igatseb ta tegelikult rohkem keskset juhtimist.

"Nad tahavad, et riigivõlg oleks teatud ulatuses EL-is jagatud. Nad kindlasti tahavad, et migratsioon oleks Euroopa teema, mitte rahvusriikide probleem. Nad lubavad kampaanias, et nad on bürokraatide vaenlased, aga tegelikult tahavad, et need bürokraadid teeksid rohkem kui varem," selgitas ta.