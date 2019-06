Itaalia asepeaminister ja erakonna Liiga juht Matteo Salvini astus välja selle vastu, et Venemaad lääneriikidest eemale tõrjutaks, edastas uudisteagentuur ANSA esmaspäeval.

"Oleks nii strateegiline kui äriline viga Venemaad Läänest eemale peletada ja jätta ta hiinlaste meelevalda," ütles Salvini, saabudes Washingtoni kohtuma USA välisministri Mike Pompeo ja asepresidendi Mike Pence'iga.

"Tuleb teha kõik võimalik, et Venemaa läbirääkimistelaua taha tagasi tuua, ja ma eelistaks uue Moskva-Pekingi telje arutamisele arutada seda küsimust," lisas Itaalia asepeaminister.

Salvini märkis, et kavatseb selle teema tõstatada ka oma Washingtoni kõnelustel.

Salvini on aastaid Venemaad toetavate seisukohtadega silma paistnud

Salvini on aastaid Venemaad toetavate avaldustega silma paistnud ja teinud seda sageli vägagi demonstratiivsel moel. Näiteks on ta Vladimir Putini pildiga T-särki nii Moskvas kui ka Euroopa Parlamendi saalis.

Salvini on näiteks teatanud, et Krimmi annekteerimine oli igati legitiimne, ja samuti on ta kritiseerinud EL-i reaktsiooni Salisbury juhtumile.

Eelmise aasta septembris andis Salvini intervjuu portaalile Ukraina.ru, mis on Venemaa valitsuse toetatud Ukraina-teemaline väljaanne. Seal kinnitas Salvini oma Kremli-sõbralikke seisukohti ning andis teada, et imetleb president Vladimir Putinit kui meest ja poliitikut.

Praktikas pole Itaalia valitsus, mida juhib kompromisskandidaadina peaministriks tõusnud Giuseppe Conte, siiski Vene-sanktsioonide kaotamiseks ametlikult nõudmisi esitanud ning seniseid sanktsioone on õnnestunud pikendada.

Samas on mõned Itaalia poliitikud - näiteks Salvini - ähvardanud ja vihjanud võimalusele, et Rooma võib asuda Venemaa-vastaseid sanktsioone blokeerima, kui talle mingis muus küsimuses vastu ei tulda.

Salvini soovi luua Euroopa Parlamendis uus laiapõhjaline euroskeptikute ja rahvuskonservatiivide fraktsioon on pidurdanud tema Kremli-meelsus, mis on ärritanud näiteks Poola võimuparteid Õigus ja Õiglus ning Rootsi Demokraate.