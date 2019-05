Itaalia valitsus on Euroopa Parlamendi valimiste pärast tülis. Peaminister Giuseppe Conte eitab ajakirjanduse väiteid, nagu oleks esmaspäevasel valitsuse istungil siseminister Matteo Salvini sõnavõtt katkestatud ning istungi lõpuni rohkem enam sõna mitte antud. Teiste ministrite sõnul raiskab Salvini oma aja valimiskampaaniale ning on ministrikohustused unarusse jätnud.

Nädalavahetusel Milanos Salvini algatusel peetud ühiskampaania, kus osalesid mitmed nn parempopulistlikud ja paremäärmuslikud parteid kogu Euroopast, põhjustas palju kõmu nii Itaalias endas kui ka mujal Euroopas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et Salvini nädalavahetusel ainult tühja juttu puhumas ei käinud, näitas aga esmaspäevane valitsusistung, kus erakonna Liiga juhist siseminister üritas uut, sisserändevastast julgeolekumäärust kehtestada. Vaieldi kolm tundi ning toimunu osas läheb Itaalia ajakirjanduses avaldatu räigesse vastuollu Liiga ja Viie Tähe Liikumise (M5S) valitsust juhtiva peaministri väljaöelduga.

"Teie näete ka iga nurga taga, igas arutelus, igas vaidluses kohe kriisi. Eile oli meil väga vaoshoitud kabinetiistung. Tegelesime päevakorras olevate küsimustega ning istung kulges nagu ette nähtud. Ei kriisi, ei vaidlust," selgitas peaminister Conte.

Ehkki süüdistused ministrikohustuste unarussejätmises on Salvini hoogu pisut pidurdanud, on ta Itaalias endiselt populaarne.

Poliitikavaatlejate hinnangul tekitab see aga olukorra, kus Itaalia võib jääda Euroopa Liidus isolatsiooni juhul, kui Salvini mõttekaaslastel ei lähe Euroopa Parlamendi valimistel nii hästi nagu nad praegu loodavad. Nimelt peetakse üsna tõenäoliseks, et pärast valimisi Itaalia praegune valitsuskoalitsioon laguneb ning uue parempoolse koalitsiooni peaministriks saab just Salvini.

"Kui Salvini võidab, tähendab see, et Itaalia ühiskond vajub veel rohkem kaldu, Itaalia on praegusest rohkem isoleeritud ja kokkupõrkekursil ülejäänud Euroopaga, mis pole hea, sest Itaalia on praegu üsna viletsas seisus," ajalehe Corriere della Sera poliitikatoimetaja Massimo Franco.

Samal ajal muutuvad järjest rahvarohkemaks ka salvini-vastased meeleavaldused. Seega pole ka Salvini ja tema juhitava Liiga suur edu Euroopa Parlamendi valimistel raudkindel.