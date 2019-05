Vabariiklaste enamusega Alabama senat toetas häältega 25-6 seaduseelnõu, mis muudab abordi mis tahes raseduse järgus kuriteoks, mille eest on maksimaalne karistusmäär 99-aastane ehk eluaegne vanglakaristus. Ainsa erandi teeb seadus juhtudel, kui naise elu ähvardab tõsine risk.

Alabama senaatorid lükkasid häältega 21 vastu ja 11 poolt tagasi katse lisada seadusesse erandid vägistamise või verepilastuse puhul.

Seaduse toetajad on öelnud, et õigusakt on teadlikult koostatud nõnda, et see läheks vastuollu USA ülemkohtu 1973. aastast pärineva murrangulise otsusega, mis seadustas abordi üle kogu Ühendriikide. Nad loodavad, et see toob kaasa kohtuasja, mis sunniks kohtunikke abordiõiguse küsimust uuesti läbi vaatama.