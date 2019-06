Juhtum leidis aset eelmise aasta detsembris. Marshae Jones oli viiendat kuud rase ning teda tulistati tüli käigus viis korda kõhtu. Juhtunu tõttu kaotas naine lapse, vahendavad Guardian ja Yle.

Kolmapäeval esitati vandekohtunike poolt naise vastu süüdistus loote tapmises. Piirkonna prokurör pole veel siiski teada andnud, kas tal on kavas süüdistusele ametlik käik anda.

Kohaliku politsei hinnangul on naine loote surmas süüdi, sest ta oli tulistamisega lõppenud tüli algatajaks ning ei lahkunud ohtlikust olukorrast. Naine, kes raseda Jonesiga tülitses ja teda tulistas, pääses süüdistustest. Politsei esindaja sõnul oli konkreetse juhtumi puhul ainsaks tegelikuks kannatanuks sündimata laps, kelle elu tülitsev ema ohtu seadis.

Asjaolu, et tulistatud rase naine on praeguseks ise vahi alla võetud, on pälvinud USA naisõiguslaste poolt väga teravat kriitikat. Muuhulgas juhitakse tähelepanu sellele, et tegu on esimese korraga, kui tulistamise sihtmärgiks olnud raseda naise vastu esitatakse tapmissüüdistus.

Juhtumi kajastust USA meedias on võimendanud ka see, et Alabama osariigi vabariiklasest seadusandajad kiitsid möödunud kuul heaks väga karmid aborti puudutavad seadused, mis muuhulgas keelavad abordi ka vägistamise või verepilastuse korral. Samuti on Alabama osariik, mille seadused annavad inimesele laialdased õigused enesekaitseks tulirelva kasutada ehk osariigis lähtutakse nn stand your ground põhimõttest.