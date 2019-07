Alabama prokurör loobus süüdistusest rasedana kõhtu tulistatud naise vastu

"See on tõeliselt häiriv ja südantlõhestav juhtum. Sündimata laps kaotati traagilistel asjaoludel," vahendas NPR prokuröri sõnul. "Selle katsumuse puhul ei ole võitjaid, ainult kaotajaid."

Vandekohtunikud olid esitanud enne kõhtu tulistatud naisele tapmissüüdistuse lähtudes seisukohast, et rase naine oli tulistamisega lõppenud tüli algatajaks ning seadis tülitsemisega ohtu oma sündimata lapse elu. Selline tõlgendus range abordiseadusega osariigi võimude poolt tõi kaasa terava kriitika naisõiguslaste poolt ning pälvis USA meedias laialdast tähelepanu.

Juhtum leidis aset eelmise aasta detsembris. Marshae Jones oli viiendat kuud rase ning teda tulistati tüli käigus viis korda kõhtu. Juhtunu tõttu kaotas naine lapse.

Kohaliku politsei hinnangul oli naine loote surmas süüdi, sest ta oli tulistamisega lõppenud tüli algatajaks ning ei lahkunud ohtlikust olukorrast. Naine, kes raseda Jonesiga tülitses ja teda tulistas, pääses süüdistustest. Politsei esindaja sõnul oli konkreetse juhtumi puhul ainsaks tegelikuks kannatanuks sündimata laps, kelle elu tülitsev ema ohtu seadis.

Juhtumi kajastust USA meedias võimendas see, et Alabama osariigi vabariiklasest seadusandjad kiitsid selle aasta mais heaks väga karmid aborti puudutavad seadused, mis muuhulgas keelavad abordi ka vägistamise või verepilastuse korral. Samuti on Alabama osariik, mille seadused annavad inimesele laialdased õigused enesekaitseks tulirelva kasutada ehk osariigis lähtutakse nn stand your ground põhimõttest.