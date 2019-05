Briti peaminister on lahkumas juuni alguse hääletuse järel

Suurbritannia peaminister Theresa May on lubanud määrata ajakava oma ametist lahkumisele juuni alguses korraldatava Brexiti-hääletuse järel, teatasid meediakanalid.

Väljaande Guardian informatsiooni kohaselt on May nõustunud, et peab lahkuma, kui tema läbiräägitud lahkumislepe ei lähe parlamendis läbi juunikuu esimesel nädalal.

May on varasemalt lubanud lahkuda, kui lepe ei saa parlamendi heakskiitu, kuid pole täpsustanud ajakava. Parlament on leppe juba kolm korda tagasi lükanud.