May lubab teha seadusandjatele "julge pakkumise" Brexiti-leppe osas

Briti peaminister Theresa May ütles pühapäeval, et ta valmistab ette "julget pakkumist" seadusandjatele, tegemaks veel ühe katse saada neid toetama Euroopa Liiduga saavutatud Brexiti-lepet.

May ütles, et kui ta toob lahkumisleppe järgmise kuu alguses uuesti parlamenti, kaasneb sellega uus pakett meetmeid, mis loodetavasti tagavad enamuse toetuse.

Parlamendi alamkoja liikmed on May kokkuleppe EL-iga kolm korda maha hääletanud ning Ühendkuningriigi esialgne lahkumistähtaeg 29. märts on 31. oktoobrini edasi lükatud.

May lubas neljapäeval, et määrab juuni alguses kindlaks peaministriametist lahkumise ajakava olenemata sellest, kas seadusandjad tema leppe neljandal korral vastu võtavad või tagasi lükkavad.

"Kui lahkumisleppe seadus tuleb seadusandjate ette, esitan ma uue, julge pakkumise saadikutele üle kogu alamkoja koos parendatud meetmetepaketiga, mis, ma usun, suudab võita uue toetuse," kirjutas May ajalehes Sunday Times.

"Ma ei palu lihtsalt seadusandjatel uuesti mõelda. Selle asemel palun ma neil vaadata uut ja parendatud lepet värske pilguga, ja anda sellele oma toetus," lisas ta.