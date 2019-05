Briti leiboristid teatasid, et Brexiti-teemalised läbirääkimised konservatiivide valitsusega on sisuliselt lõppenud.

Peaminister Theresa May valitsus on kevadest saadik pidanud läbirääkimisi peamise opositsioonierakonna Tööparteiga, et leida viis, kuidas kiita parlamendis heaks lepe Euroopa Liidust lahkumiseks, vahendasid BBC ja Guardian.

Tööpartei esimees Jeremy Corbyn teatas reedel, et läbirääkimised Brexiti-kompromissi asjus on liikunud nii kaugele kui võimalik.

Kirjas Mayle teatas leiboristide juht, et kuus nädalat kestnud parteiüleseid kõnelusi pole mõtet jätkata valitsuse üha suureneva nõrkuse ja ebastabiilsuse tõttu.

Hetkel on oodata, et leiboristid ja Konservatiivne Partei arutavad erinevaid võimalusi, kuidas panna parlamendis hääletusele erinevaid eelnõusid, et patiseis rahvasaadikute seas lõpuks ületada.

Neljapäeval kirjutas Guardian, et May esitab ajakava oma ametist lahkumise asjus pärast juunis korraldatavat Brexiti-hääletust.