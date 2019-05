Nael langes 1,2752 dollarile, mis oli nelja kuu madalaim tase. Euro tõusis aga kolme kuu kõrgeimale 87,6 pennini.

"Peamine valuutakauplejate hirm on see, et kõva leppeta Brexiti variant on jälle laual," ütles London Capital Groupi uurimisjuht Jasper Lawler.

"Pehme Brexiti optimismi kadumine tirib naela alla," lisas ta.

Briti Tööpartei juht Jeremy Corbyn ütles reedel, et ta jätkab parlamendis valitsuse Brexiti-leppele vastu seismist. Ta lisas, et "kaalun hoolikalt kõiki ettepanekuid, mida valitsus soovib ummikseisu lõpetamiseks teha".

Teade tuli päev pärast seda, kui May nõustus juunis panema paika ajakava peaministri ametikohalt taandumiseks.