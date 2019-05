Eesti presidendi 90. sünniaastal toimuva mõttevahetuse pealkiri on võetud Meri kõnest ehk - "Üks minevik, mitu tulevikku", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Avapaneelis osalesid Eesti president Kersti Kaljulaid, Gruusia president Salome Zurabišvili ja Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen.

Gruusia puhul on selge, et tulevik kuulub Euroopa Liidule ja NATO-le, kinnitas president Zurabišvili "Välisilmale" antud intervjuus.

"Meil pole teist alternatiivi. Mitte ainult sellepärast, et oleme kindlameelsed ja pühendunud sellele eesmärgile, aga teame, et Gruusial pole teist perspektiivi kahel põhjusel. Esiteks, see on meie minevik. Oleme haaratud euroopalikest väärtustest. Kõik euroopalikud väärtused on Gruusia väärtused ja vaidleme, kumb oli enne. Seda küsimust saab küsida. Ja teiseks, meil pole teist tulevikku. Konverentsi tiitel on "Üks minevik, mitu tulevikku". Meie jaoks on üks minevik ja üks tulevik," rääkis Zurabišvili.

Lennart Meri konverentsi direktor Eeva Eek-Pajuste rääkis, et reedel toimunud esimesest paneelist jäi selgelt kõlama mõte, et Euroopa tugevus on tema ühtsus. "Välja käidi ka mõte, et tegelikult Euroopa teeb tugevaks järgmine laienemine. /.../ Palju räägiti Hiinast ja ka sellest, kuidas määratleda ennast, vaadates Hiina poolt. Väga huvitav paneel oli," lisas ta.

Sel aastal on konverentsil palju noori esinejaid.

"Tavaliselt konverentsidel ja kõrgetasemelistel mõttekodade üritustel peegeldavad parimas eas isandad oma vaateid üksteisele. Need vaated tugevnevad, need tunduvad vastamisi õiged. Aga eriti kui räägime tulevikust, siis tegelikult me räägime põlvkonnast, kes praegu teeb oma esimesi samme karjääris ja kes 15 aasta pärast on tegelikult ütlejad. Mulle tundus, et võib-olla oleks mõistlik anda neile seda häält, kuidas nemad näevad tuleviku probleemidele lahendusi, sest tegelikult nemad hakkavad neid lahendama," rääkis Eek-Pajuste.