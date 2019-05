Väikekoolide kohta internetist materjali otsides sattusin märksõnale "Neljapäevane koolinädal Ameerikas". Esimene mõte oli, et küllap õpivad lapsed seal iga nädal ühe päeva kodus interneti kaudu. Tallinna mõnes koolis on tehtud nii, et mingid klassid on terve koolipäeva õppinud kodus, pidades õpetajatega sidet internetis. Selles mõttes on Eesti koolid neljapäevaseks koolinädalaks valmis, kirjutab Raivo Juurak algselt Õpetajate Lehes ilmunud kommentaaris.

Lähemal uurimisel selgus siiski, et neljapäevast koolinädalat rakendavad USA-s vaesemate piirkondade koolid raha kokkuhoiu huvides. Ja koolide rahapuudus on seal nii suur, et koolis käiakse vaid neljal päeval nädalas koguni 25 osariigis, kokku 560 koolis. Nii saadakse maksta õpetajatele natuke kõrgemat palka.

Aga mis on saanud õpilastest? Üllataval kombel on õpilaste tulemused paranenud, ja seda isegi matemaatikas. Seda kinnitab 2015. aastal tehtud uuring. Ja see pole veel kõik – õpilased puuduvad pärast neljapäevase koolinädala rakendamist tundidest tunduvalt vähem ning distsipliin on koolis parem.

Tunde on neljapäevase koolinädala puhul iga päev rohkem. Põhikoolis algavad tunnid seal enamasti kell 8.30 ja lõpevad kell 16.30. Päeva pikkust pehmendatakse sellega, et lastele korraldatakse rohkesti liikumis-, huvi- ja mänguminuteid.

"Õpetajad väidavad, et neljapäevase nädala korral on neil palju kergem tööle keskenduda."

Ja veel üks oluline asjaolu: õpetajatele meeldib töötada neljapäevase töönädalaga koolis. Kolm vaba päeva nädalas meeldib neile. Õpetajad väidavad, et neljapäevase nädala korral on neil palju kergem tööle keskenduda. Ka nägevat nad oma klassides vähem uniseid lapsi. USA õpetajad tegevat kõik selle nimel, et viiepäevane koolinädal tagasi ei tuleks.

Siiski tekkis ka üks probleem. Kui õpilastel tekkis kolm vaba päeva järjest, hakkasid mõnedki neist avalikus ruumis rohkem pahandust tegema. Olukorra päästmiseks hakati lapsi sellel kolmel vabal päeval suunama sporti tegema, poiste ja tüdrukute klubidesse, raamatukogusse ja muudesse huviringidesse, kus neil aidatakse vajaduse korral ka midagi õppida.

Ega lapsel suurt vahet ole, mitu päeva nädalas ta koolis käib. Sotsiaalmeedias hakati hiljuti arutama, millal kadusid Eesti NSV-s õpilaspäevikust laupäevased tunnid. Mitte keegi ei osanud täpselt öelda. Mingit järsku muutust keegi ei mäletanud. Kas neljapäevasele koolinädalale üleminek oleks õpilastele niisama märkamatu?

Kui prooviks meilgi neljapäevast koolinädalat? Meie väikestel maakoolidel on ju samuti suur rahapuudus. Ka napib seal motiveeritud õpetajaid. Ning meilgi oleks ju hea meel, kui õpilaste tulemused paraneksid ja nad tundidest vähem poppi teeksid.