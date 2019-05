"Harju maakohus otsustas 12. märtsil lõpetada menetluse Lennuabi OÜ hagis SmartLynx Airlines Estonia OÜ vastu lennureiside tühistamisest või hilinemisest tuleneva hüvitise väljamõistmiseks. Kohtulikult kinnitatud kokkulepe määrab, et SmartLynx tunnustab 407 772 eur suurust nõuet," teatas Eesti Päevaleht esmaspäeval.

Hüvitis makstakse välja mitmes jaos, neist esimene osamakse suuruses 25 000 eurot maksti juba 30. märtsil ja viimane, 89 443 euro suuruse makse laekumise tähtaeg on 30. august.

OÜ Lennuabi teenib kokkuleppest üle 122 000 euro, kuna võtab oma teenuselt kahjusumma õnnestunud väljanõudmisel 30 protsenti teenustasu.

Tarbijakaitseamet kinnitas mullu, et nende poole on SmartLynx Airline' i hilinemiste pärast pöördutud 12 kuu jooksul 161 korda ja avaldused puudutasid peamiselt üle kolme tunni pikkuseid hilinemii. Nii pika viivituse pärast on reisijal õigus 125 - 600 euro suurusele hüvitisele.