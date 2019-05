Läti eurovalimiste kandidaadid pingutavad valijate välja tulemise nimel

Läti poliitikud peavad oluliseks teha kampaaniat ka väljaspool Riiat, kuigi nendel kohtumistel ja n-ö telgiüritustel, kus materjale jagatakse, osalejaid just väga palju pole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uue Ühtsuse nimekirja liider - ekspeaminister ja Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis on just tulnud oma partei teiste kandidaatidega Valmierast, enne laupäevaseid valimisi on Riias ees mitu väitlust.

"Uus Ühtsus on seadnud mind kandideerima ka Euroopa Komisjoni. Euroopa Parlamendi valimistel osalemine annab mulle rohkem demokraatlikku õigustust töötada Euroopa Komisjonis. Minu puhul oli see nii ka 2014.aastal," ütles Dombrovskis.

Lätis pürgib kaheksale Euroopa Parlamendi kohale 246 kandidaati 16 nimekiajast. Küsitluste järgi on endiselt kõige populaarsem Koosmeel, kus Riia juhtimisest tagandatud linnapea Nils Ušakovs ja aselinnapea kohalt ise taandunud Andris Ameriks soovivad pealinna korruptsiooniskandaalidest hoolimata suunduda Euroopa Parlamenti. Järgnevad uus liberaalne parteiühendus Arengule! Poolt! ja Uus Ühtsus üsna võrdselt.

"Hääletamisaktiivsus on samuti üks kampaania eesmärke. Teame ju, et tavapäraselt on rahva osalemisaktiivsus Euroopa Parlamendi valimistel paljudes Euroopa paikades olnud madal," lisas Dombrovskis.

Ei ole kerge töölt koju ruttavaile riialastele oma materjale jagada, näitab Arengule!Poolt! telgi ümber toimuv. Selle nimekirja esinumber on Läti üks tuntumaid politolooge ja ülikooli õppejõud Ivars Ijabs ja kolmandana kandideerib Ieva Ilves.

"Räägime palju majanduse arengust. Ja väljarändest oluliselt rohkem kui sisserändest, sest viimase kümne aasta jooksul on Lätist lahkunud umbes 200 000 inimest," rääkis Ijabs.

Ieva Ilves ütles, et talle jääb väitluste põhjal tunne, et rahvas teeb oma otsuse sisepoliitiliste teemade põhjal. "Paljud soovivad lahendada Euroopa Parlamendi kaudu kohalikke probleeme. See on ju ka mõistetav," sõnas Ilves.



Eelmisel korral - 2014. aastal oli europarlamendi valimisaktiivsus Lätis pisut üle 30 protsendi.