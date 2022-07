Ieva Ilves kandideerib Läti parlamenti

"Tegin suvel suure otsuse siseneda Läti poliitikasse ja kandideerida lähenevatel parlamendivalimistel," ütles Ilves sotsiaalmeedias avaldatud lätikeelses videopöördumises.

Ilves rääkis, et talle on kõige lähedasemad tehnoloogiateemad ning ta on tegelenud küberturvalisuse ja digipoliitika küsimustega ning kui seni on ta neisse panustanud ametniku ja eksperdina, siis nüüd soovib mõjutada ka poliitilisi otsuseid. "Olen mõndagi saavutanud presidendi meeskonnas, kaitseministeeriumis ja teistel ametikohtadel, aga selleks, et mõjutada poliitilist otsustamist ning nende otsuste ellurakendamist, tuleb minna poliitikasse," märkis ta.

Labvakar, mans pieteikums startam parlamenta vēlēšanās. Kāpēc? Īsi par to video. Turpinājums sekos. pic.twitter.com/atcbeXnk9S — Ieva Ilves (@IevaIlves) July 25, 2022

Ieva Ilves sõnas, et tema hinnangul saaks Läti riiki tehnoloogia abil tõhusamaks muuta, sellest võidaksid kõik ja rahvas saaks jõukamaks.

Ieva Ilves kandideerib liberaalse parteiühenduse Attīstībai/Par! (Arengule! Poolt!) nimekirjas Vidzemes maakonnas, kust ta ka pärit on.

Sama partei ridades kandideeris ilves ka 2019. aastal Euroopa Parlamendi valimistel, kus ta sai oma nimekirjas teise tulemuse, kogudes 21 182 poolt- ja 3011 vastuhäält, millega aga europarlamenti siiski ei pääsenud.

Parteiühenduse Arengule! Poolt! üks tuntumaid liikmeid on praegune kaitseminister Artis Pabriks.

Läti seimi valimised toimuvad 1. oktoobril.