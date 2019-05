Europarlamendi valimised jätkuvad Iirimaal ja Tšehhis

Europarlamendi valimiste avalöögi tegid Brexiti kursil olev Ühendkuningriik ja Holland, kus suurim edu saatis lävepakuküsitluse kohaselt üllatuslikult vasakpoolseid.

Suurem osa EL-i liikmeid, teiste seas Eesti valib Euroopa Parlamenti alles pühapäeval. Ka varem hääletanud riikide tulemused avaldatakse alles siis.

Ühtekokku on valimisõigus rohkem kui 400 miljonil inimesel EL-i 28 liikmesriigis.

Tegemist on üheksandate Euroopa Parlamendi valimistega alates nende algusest 1979. aastast ning osalusprotsent on iga korraga vähenenud. Eelmistel valimistel 2014. aastal oli see 43 protsenti.

EL-i ainsas otsevalitavas organis on 2014. aasta valimiste järel 751 seadusandjat.

Euroopa Liidu valitsused kardavad, et euroskeptikute hea esinemine võib häirida otsuste tegemist Brüsselis.