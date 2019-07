Läti võimud kuulutasid Riia ekslinnapea kahtlustatavaks

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) teatel on Riita endine linnapea ning erakonna Koosmeel liider Nil Ušakovs kuulutatud pealinna transpordiettevõtte Rigas satiksme juhtumi raames kahtlustatavaks.

KNAB-ist selgitati, et omal ajal Ušakovsi kabinetti läbi otsides leidsid võimuesindajad strateegilise eseme, mille hankimine, omamine ja kasutamine on keelatud, vahendas Läti ringhääling.

Täpsemaid kommentaare ametlikult ei jagatud, kuid Ušakovs teatas ise Facebookis, et nii nagu ta on aru saanud, käivat jutt mingist pappalbumist, millele olid lisatud kaamera ja mikrofon. Ekslinnapea lisas, et sellise eseme leidmine tema kabinetist üllatab teda.

Korruptsiooniskandaali sisuks on väidetavalt kahtlased bussi-, trammi ja trollihanked Riia transpordifirmas.

Läti keskkonna- ja regionaalarengu ministeerium teatas 21. märtsil, et tuvastas Riia transpordiettevõtte kontrollimisel hulga võimalikke seadusrikkumisi, mille eest on munitsipaalaktsiate haldajana vastutav linnapea Ušakovs. Linnapeale anti selgitamiseks aega 28. märtsini. Ušakovs omakorda lükkas süüdistused tagasi ning nimetas ministeeriumi argumente juriidiliselt ebapädevateks ja poliitiliselt motiveerituteks.

Korruptsioonikahtlused ja selle mõjul hoogustunud poliitiline võitlus Riias jõudis uude etappi 5. aprillil, kui Läti keskkonnakaitse ja regionaalarengu minister Juris Puce Usakovsi ametist tagandas. Viimane pidas toimuvat poliitetenduseks ja lubas otsuse kohtus vaidlustada.

Ušakovs ise osutus mais toimunud eurovalimistel valituks ning jätkab Euroopa Parlamendi saadikuna.