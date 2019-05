"Plaanide järgi hakkaks Tallinna-Dubai otselennul lendama Flydubai talvehooajal ja see oleks üldse esimene regulaarne lennuliin Eestist väljapoole Euroopat. See on ajalooline moment," ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Ta selgitas, et valitsuselt sai neljapäeval heakskiidu projekt, millega riigikogu saab ratifitseerida Eesti ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lennuliikluse alase kokkuleppe. See lepe võimaldab lennuühenduse pidamist kahe riigi vahel.

"Lennuliini avamisega tekivad märksa paremad võimalused lendamiseks Dubaist kui suurt transiitsõlme kasutades ka Lähis-Idasse, Kagu-Aasiasse, Okeaaniasse ja Aafrikasse. Lisaks turismihuvilistele on see oluline uudis ka Eesti ärihuvidega reisijatele."

Reinsalu sõnul soovib eesti selles regioonis oma kohalolekut tugevamalt adresseerida. Välisminister tõi välja, et huvi pakuks see rohkem Eesti IT-ettevõtetele, toidusektorile ja kaitsetööstusele.

Flydubai lendab hetkel ka Helsingi ja Dubai liinil. Näiteks kuu aega sellele liinile edasi-tagasi piletit ette ostes tuleb arvestada ca 400 euroga.