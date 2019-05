Itaalia suursaadik: Venemaa vastastest sanktsioonidest tuleks loobuda

"Oleme täiesti veendunud ega kaota võimalust kinnitada seda kõikidel rahvusvahelistel foorumitel, et sanktsioonid ja nende majanduslikud tagajärjed Venemaale ja mõningatele Euroopa Liidu riikidele ei saa olla Venemaa ja Lääne suhetes uueks normiks. Tulevikus tuleb need hüljata," ütles Terracciano Interfaxile.

Tema sõnutsi on sel seisukohal kõik Itaalia pralamendis esindatud erakonnad.

"Seetõttu on jutt ajutistest meetmetest, mille toimimisaeg sõltub eranditult Minski lepete elluviimisest," märkis Terracciano.

"Tahaksin meenutada, et Euroopa riikide seas on just nimelt Itaalia seisnud alati selle eest, et igal sanktsioonide pikendamise arutamisel võetaks üksikasjalikult kõneks sammud, mis astuti nende lepete täitmiseks," ütles Itaalia suursaadik.