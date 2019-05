Uued tegijad kasutavad ära internetiavarustes valitsevat anarhiat, et õõnestada demokraatiat Euroopa Parlamendi valimiste ajal, seisab raportis, mis näitab näpuga paremäärmuslikele populistidele ja kübersissidele.

Strateegilise Dialoogi Instituut (ISD) uuris varjatud digipropaganda rolli 23.-26. maini peetavatel valimistel Suurbritannias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Poolas.

"Uued tegijad kasutavad ära interneti anarhiat, nad on sageli seotud vaenulike riikidega nagu Venemaa, kuid ka Ameerika erihuvidega, aga loovad ka oma, üleeuroopalisi kampaaniaid," seisab reedel avaldatud raportis.

Populistlikud erakonnad, paremäärmuslikud kübersissid ja usurühmitused on võtnud üle taktika, mida seni on kurjasti ära kasutanud mõned riigid, ütleb Londonis paiknev mõttekoda.

Kremli varjatud kampaaniad USA 2016. aasta presidendivalimiste ajal on eeskujuks Euroopa jõududele, kes on laenanud sobivaid lehekülgi Vene presidendi Vladimir Putini käsiraamatust ning kasutavad Twitteri automatiseeritud ja libakontosid oma ideede esitamiseks ja vastaste ründamiseks, hoiatab raport.

Kontode seos erakonnaga on sageli hämar ja piisavalt kaudne, et too seda vajadusel eitada saaks.

"On näha ka isiklikke rünnakuid ja vastaste hirmutamist," ütlevad uurijad ja hoiatavad, et paremäärmuslaste ja populistide tegevus võimu saamiseks ja hoidmiseks, segaduse külvamiseks, sõltumatute demokraatlike institutsioonide usalduse õõnestamiseks ja äärmuslike vaadete levitamiseks on hakanud muutuma üha sidusamaks.

Euroopa välisteenistus on desinformatsiooniliaine kartuses loonud kümmekonna töötajaga häiresüsteemi, mis jälgib sotsiaalmeediat ja hoiatab võimaliku sekkumisohu eest.

Euroopa Liidu ametnikud ütlesid aga sel nädalal AFP-le, et veel ei ole täheldatud tegevust, mis õigustaks üleeuroopalise häire andmist ning miski ei viita võltsuudiste tulvale või desinformatsioonivoole.

Siiski leiti Hispaanias koordineeritud Twitteri-kontode võrgustik, mis paiskas parempopulistliku VOX-i toetuse kasvatamiseks välja islamivastaseid säutse. Suurbritannias on märgata tegutsemas suuremaid erakondi toetavaid võrguroboteid, kui enim on neist kasu lõiganud Brexiti Partei.

Internetis varjatult paremäärmuslaste ja populistide ideid ning vaenukõnet levitavaid jõude on näha ka Poolas, Itaalias ja Saksamaal.