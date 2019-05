Käesolevas artiklis on lühike ülevaade sellest, kuidas möödusid eurovalimised teistes liikmesriikides. Lisaks on välja toodud olulisemad küsimused, mis selle aasta eurovalimisi iseloomustasid. Uudis täieneb jooksvalt.

Euroopa Parlamendi valimiste ja valimistulemuste ametlikuks veebileheks on www.election-results.eu.

Otseülekanne tulemuste avalikustamisest:

Põhjalikumaid ülevaateid, sh otseblogisid pakuvad välismaistest väljaannetest näiteks Politico, Europe Elects, Euractiv, BBC ja Guardian.

Osades liikmesriikides toimusid valimised juba varem, kuid tulemusi saab hakata avaldama alles pärast kõikide EL-i valimisjaoskondade sulgemist ehk alates kella 23 Brüsseli aja järgi (22 Eesti aja järgi). 23. mail toimusid eurovalimised Hollandis, 24. mail Iiri vabariigis ja Tšehhi Vabariigis. Läti, Malta ning Slovakkia eurovalimised toimusid 25. mail. Ülejäänud riikides toimuvad eurovalimised Eestiga samal päeval ehk pühapäeval, 26. mail. Valimas käimine on seaduse järgi kohustuslik Belgias, Bulgaarias, Küprosel, Kreekas ja Luksemburgis.

Milline on valimisaktiivsus võrreldes 2014. aastaga?

2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel oli valimisaktiivsus 42,54 protsenti, mis oli ajaloo madalaim tulemus. Valimisaktiivsus on alates esimestest otsevalimistest saadik järjekindlalt langenud. Käesoleval aastal näitavad aga prognoosid, et esimest korda ajaloos võib valimisaktiivsus kasvada ja seda isegi olulisel määral.

Näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ja Poola puhul on juba kindel, et valimisaktiivsus on tõusnud.

Milline fraktsioon juhtrolli saab?

Arvamusküsitlused näitavad, et seni peamisteks fraktsioonideks olnud paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei (EPP) ning vasaktsentriste koondav Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsioon (S&D) võivad oluliselt kohti kaotada. Kusjuures hääli kaotatakse ilmselt nii parem- ja vasakäärmuslastele kui ka tsentristlikele liberaalidele ja rohelistele. See tähendab, et tulevase Euroopa Komisjoni moodustamine ei pruugi kulgeda kaugeltki nii lihtsalt kui varem.

Senine Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kuulub Euroopa Rahvaparteisse ning pikka aega peeti tema mantlipärijaks samuti EPP tippkandidaati, sakslast Manfred Weberit. Kuid see ei pruugi enam nii minna, sest kindlasti soovivad endale EL-i meelse koalitsiooni moodustamises suuremat sõnaõigust jõud ühendanud liberaalid (ALDE) ja sellega koostööd tegevad Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni erakond.

Sellele juhib tähelepanu ka Politico, et olukorras, kus EPP ja parempopulistid omavahel valijate häälte pärast võistlevad ning vasakpoolsed, liberaalid ja rohelised jõud ühendavad, võib järgmine Euroopa Komisjon olla pigem vasaktsentristlik.

Kas euroskeptikud ja erinevad nn populistid ja äärmuslased saavad oluliselt suurema rolli?

Palju on räägitud sellest, et käesolevatel eurovalimistel teevad erinevad euroskeptilised jõud ning parem- ja vasakäärmusklasteks nimetatud erakonnad senisest parema tulemuse. Erakonna Liiga juht ning Itaalia asepeaminister Matteo Salvini on teinud algatuse, mille kohaselt peaksid tema aatekaaslased, sealhulgas Marine Le Peni erakond Prantsusmaalt, looma uues Euroopa Parlamendis uue ja suurema fraktsiooni.

Erakonnad, mida kriitikud on nimetanud paremäärmuslikeks või parempopulistlikeks, kuuluvad praeguses Euroopa Parlamendis kolme fraktsiooni, kuhu kuulub samal ajal ka neist palju mõõdukamaid erakondi.

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsiooni (ENF) kuuluvad Salvini Liiga, Le Peni Prantsuse Rahvuslik Liit, Austria Vabaduspartei ja Hollandi Vabaduspartei.

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) liikmeteks on teiste seas Briti võimuerakond Konservatiivne Partei, Poola valitsuspartei Õigus ja Õiglus (PiS), Taani Rahvapartei, Rootsi Demokraadid ja Põlissoomlased. Nende seast on Salvini algatuse vastu huvi üles näidanud hetkel Taani Rahvapartei ja Põlissoomlased.

Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni (EFDD) liikmeteks on aga näiteks Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja Suurbritannia Brexiti Partei (Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) endise juhi Nigel Farage'i uus partei - Toim.). Sellest seltskonnast on Salviniga liitumas AfD. Samal ajal kuulub sellesse fraktsiooni näiteks hetkel pigem vasakpopulistlikuks nimetatud Viie Tähe Liikumine (M5S), Itaalia teine praegune võimupartei.

Äärmuslikeks või populistlikeks või Kremli-meelseteks on avalikkuses nimetatud ka mitmeid vasakpoolseid erakondi, näiteks erakonda Die Linke Saksamaalt.

Seega on veel vara öelda, millise koosseisuga fraktsiooni või fraktsioonid euroskeptikute poolt uues europarlamendis moodustatakse. Samuti pole veel teada, millise otsuse teeb Ungari peaministri Viktor Orbani erakond Fidesz, mis hetkel küll kuulub EPP-sse, kuid mille liikmesus on seal peatatud. Lõpuks sõltub kõik ka valimistulemusest.

Kindel on aga see, et Salvini algatuse puhul on võimalike liikmete seas märgata mitmetes küsimustes erimeelsusi, eriti silmatorkav on näiteks erinevad seisukohad Venemaa teemal.

Milline saab olema eurovalimiste tulemuse mõju mõne liikmesriigi sisepoliitikale?

Mitmetes liikmesriikides võib eurovalimistel olla oluline mõju ka siseriiklikule poliitikale. Kindlasti vaadatakse tulemust tähelepanelikult Austrias, kus äsja

lagunes skandaali tagajärjel paremtsentristide ja paremäärmuslaste valitsuskoalitsioon. Prantsusmaal üritavad president Macroni vastased valimistulemust jõuliselt tema vastu tõlgendada.

Loomulikult on suur ja varasemast palju olulisem mõju Suurbritannias, kus eurovalimisi esialgsete plaanide järgi ei peaks üldse enam toimuma.

Teatav mõju on eurovalimiste tulemusel ka Eestis, eriti valitsuse juhtpartei Keskerakonna ja liikme Isamaa jaoks.

Paljudes riikides toimuvad samal päeval ka muud valimised või rahvahääletused

Lisaks eurovalimistele toimuvad mitmetes liikmesriikides ka erinevad kohalikud valimised või rahvahääletused. Näiteks Leedus valitakse pühapäeval ka presidenti, Belgias parlamenti ja regionaalseid rahvaesindajaid ning Rumeenias küsitakse rahva arvamust vastuolulise justiitsreformi kohta.

Liikmesriikide nimekiri, kuhu õhtu jooksul lisame sealsed valimistulemused ja olulisemaid detaile:

Austria

Austria kantsleri Sebastian Kurzi konservatiivne Rahvapartei (ÖVP) on võitmas Euroopa Parlamendi valimisi, skandaali sattunud Vabaduspartei (FPÖ) jääb ilmselt kolmandaks, vahendas Austria meedia pühapäeval arvamusküsitlusete tulemusi.

Küsitlused prognoosid ÖVP-le 34,5 protsenti häältest, mida on seitse protsenti rohkem kui eelmistel europarlamendi valimistel 2014. aastal. FPÖ-le ennustasid küsitlused 19,7-protsendise häältesaagiga kolmandat kohta. Eelmistel eurovalimistel kogus erakond 17,5 protsenti häältest.

Teise tulemusena teevad küsitluste põhjal 23,5 protsendiga häältest sotsiaaldemokraadid (SPÖ), jäädes oma viie aasta tagusele tulemusele alla poole protsendipunktiga.

Rohelised koguvad 13,5 protsenti häältest ehk protsendi jagu vähem kui eelmistel eurovalimistel ja liberaalset erakonda NEOS toetab kaheksa protsenti valimas käinutest.

Europarlamendi saadikukohtada osas tähendaks prognooside realiseerumine, et ÖVP saab seitse kohta (+2), FPÖ ja rohelised saaksid vastavalt kolm (-1) ja kaks (-1) ning rohelised säilitaksid oma ainsa koha.

Tulemused põhinevad Austria uuringufirmade alates teisipäevast läbi viidud küsitlustel, mille tellisid mitu meediaväljaannet.

Austria rahvusringhäälingu ÖRF hinnangul võib valimisaktiivsus ületada 50 protsenti.

Kurz avaldas pühapäeval hääletamas käies lootust, et europarlamendi valimised tugevdavad vasak- ja paremäärmuslaste asemel tsentriparteisid.

Kurz avaldas Viinis ajakirjanikele lootust, et tema konservatiivne ÖVP säilitab oma positsiooni suurima arvu europarlamendi saadikutega Austria erakonnana.

Austrias on europarlamendi valimised muutunud usaldushääletuseks valitsuse üle pärast seda, kui Kurzi koalitsioonipartner FPÖ oli sunnitud skandaali tõttu valitsusest lahkuma.

Belgia

Belgias on pühapäeval parlamendi-, kohalikud ja Euroopa Parlamendi valimised.

Bulgaaria

Peaminister Bojko Borissovi erakond GERB on euroovalimisi võitmas. GERB saaks prognoosi kohaselt kuni 32 protsenti häältest, peamiseks opositsioonijõuks olevad sotsialistid kuni 25 protsenti häältest.

Horvaatia

Lävepakuküsitluse kohaselt on valitsev konservatiivne erakond HDZ saamas 11 Horvaatiale määratud kohast neli. Peamiseks opositsiooniparteiks olevad sotsiaaldemokraadid võidavad kolm kohta. Euroskeptilised väikeparteid, mida on kolm, saavad igaüks ühe koha. EL-i meelsed liberaalid saavad ka ühe koha.

Küpros

Küprose kuuest kohast on minemas EPP-le kaks, GUE/NGL fraktsioonile kaks ja sotsiaaldemokraatidele (S&D) kaks.

Tšehhi Vabariik

Tšehhi puhul on kõige tähelepanuväärsemaks asjaoluks see, et valimisaktiivsus jäi alla 30 protsendi.

Taani

Denmark, Megafon exit poll:



Seat Projection



A-S&D: 3

V-ALDE: 3

F-G/EFA: 2 (+1)

O-ECR: 2 (-2)

B-ALDE: 2 (+1)

Ø-GUE/NGL: 1 (+1)

C-EPP: 1#EP2019 #ep19dk — Europe Elects (@EuropeElects) May 26, 2019

Eesti

Euroopa Parlamendi valimiste aktiivsus Eestis oli esialgsetel andmetel 37,3 protsenti.

Soome

Soomes on lävepakuküsitluste kohaselt minemas nii, nagu arvamusküsitlused prognoosisid. Ehk tulemused on äsjastest parlamendivalimistest mõnevõrra erinevad ning esikohta on saamas parlamendivalimistel kolmandaks jäänud Koonderakond, mis kuulub EPP-sse, vahendas Yle.

Soomes juhib Euroopa Parlamendi valimistel pärast umbes rohkem kui 95 protsendi häälte kokkulugemist Koonderakond.

Koonderakonnale jääb praeguse seisuga europarlamendis alles kolm mandaati, sotsiaaldemokraatidele kaks.

Rohelised peaksid saama uude Euroopa Parlamenti samuti kaks kohta ehk ühe senisest enam.

Kaks mandaati ehk ühe praegusest vähem saab Keskerakond ning senised kaks mandaati säilitavad Põlissoomlased.

Nii Vasakliit kui Rootsi Rahvapartei saavad europarlamenti nagu praegugi ühe koha.

Koonderakonda toetab 20,6 protsenti, sotsiaaldemokraate 16,4 protsenti, Keskerakonda 14,1, rohelisi 14,1, Põlissoomlasi 13,2, Vasakliitu 7,3, Rootsi Rahvaparteid 5,9 protsenti ja kristlikke demokraate 5,3 protsenti valijatest.

Soome lähetab europarlamenti 13 saadikut.

Prantsusmaa

Euroopa Parlamendi valimised Prantsusmaal kujunevad eelkõige usaldushääletuseks president Emmanuel Macronile. Viimased arvamusküsitlused näitavad äärmiselt tasavägist seisu presidendi partei ja Marine Le Peni Rahvusliku Liidu vahel, lubades viimasele väikest võitu.

Lävepakuküsitluse kohaselt on Le Peni erakond saamas Macroni ees esikohta.

Rahvuslik Liit: 23,2%

Renaissance: 21,9%

Rohelised: 12,8%

Vabariiklased: 8,3%

Sotsialistid: 6,7%

Alistumatu Prantsusmaa: 6,7%

Samas ei tähendaks selline valimistulemus Macronile nii suurt tagasilööki, kui tema kriitikud väita üritavad, sest tulenevalt Prantsusmaa valimissüsteemist, mis on nii parem- kui vasakäärmuslaste jaoks väga ebasoodne, ei liiguks Marine Le Peni Rahvuslik Liit või Jean-Luc Melenchoni vasakäärmuslik partei kuidagi lähemale võimule Prantsusmaal.

Seega Le Peni äsja tehtud üleskutse Macronile rahvusassamblee laiali saata ja erakorralised parlamendivalimised välja kuulutada, mingit olulist muutust Le Peni kasuks kaasa ei tooks.

Eurovalimiste tulemust eelmise korraga võrreldes aga Le Peni partei lausa kaotas toetust.

The most important thing to remember about the #France result in #EUelections2019: Marine Le Pen and National Rally went backwards. They will drop from 25% of vote to 23%, and failed to make anything of Yellow Jackets opportunity. That's a loss, whether she edged Macron on not — Ryan Heath (@PoliticoRyan) May 26, 2019

Veelgi tähelepanuväärsem on aga see, et kaks aastakümneid kaheks põhiparteiks olnud erakonda paremtsentristlik Vabariiklased ja sotsialistid - on endiselt madalseisus.

Saksamaa

Saksamaal prognoosivad arvamusküsitlused võitu kantsler Angela Merkeli Kristlik-Demokraatlikule Liidule (CDU) ja selle Baieri sõsarparteile CSU, kuid erakonna häältesaak tõotab jääda selle ajaloo nõrgimaks.

CDU kogub lävepakuküsitluste andmeil 28 protsenti häältest, kristlike demokraatide koalitsioonipartnerile Sotsiaaldemokraatlikule Parteile (SPD) ennustavad küsitlused 15,5 protsendiga samuti seni halvimat tulemust.

Teise tulemuse teevad rohelised, kes koguvad ilmselt 20,5-22 protsenti häältest, näitasid avalik-õiguslike ringhäälingute ARD ja ZDF tellitud lävepakuküsitlused.

Euroskeptiline Alternatiiv Saksamaale (AfD) peaks koguma 10,5 protsenti häältest, mida on 2014. aasta 7,1 protsendiga kolme ja poole protsendipunkti jagu enam.

Saksamaa lähetab Euroopa Liidu liikmesriikidest Euroopa Parlamenti kõige rohkem saadikuid - 96.

Samal ajal on palju juhitud tähelepanu sellele, et Euroopa Rahvapartei tippkandidaadiks olev sakslane Manfred Weber ei oma täitevvõimu kogemust ega ka märkimisväärset poliitilist karismaatilisust.

Weber juba tunnistas, et häältesaak on loodetust väiksem.

Kreeka

Kreekas on lävepakuküsitluste kohaselt eurovalimisi juhtimas peamine opositsioonipartei, paremtsentristlik Uus Demokraatia kuni 36 protsendiga. Peaminister Alexis Tsiprase vasakpoolne Syriza on saamas kuni 29 protsenti. Käesoleva aasta teises pooles toimuvad Kreekas ka parlamendivalimised.

Sotsialistlik Liikumine Muutuse Eest kogub 7-9, paremäärmuslik Kuldne Koidik ja Kommunistlik Partei vastavalt 5 ja 7 protsenti häältest, selgus küsitlustulemustest.

Kolmeprotsendise valimiskünnise võivad ületada veel kaks parteid.

Ungari

Ungari peaministri Viktor Orbani erakond Fidesz on saavutamas Euroopa Parlamendi valimistel ülekaalukalt võitu, ilmnes pühapäevasest arvamusuuringust.

Uuring andis Fideszile 56 protsenti häältest. Kaks vasakparteid -- Sotsialistid (MSZP) ja Demokraatlik Koalitsioon (DK) -- said kumbki 10 protsenti häältest.

Endiselt on selgusetu, millisesse fraktsiooni peaminister Orbani erakond uues europarlamendis kuuluma hakkab, sest senise kodufraktsiooni ehk Rahvaparteiga (EPP) on Orban hetkel tülis ja liikmesus seal peatatud.

Iiri Vabariik

Iirimaal peetavad Euroopa Parlamendi valimised võidab peaminister Leo Varadkari Euroopa Liidu meelne võimuerakond Fine Gael, selgus reede hilisõhtul lävepakuküsitluse tulemustest.

Itaalia

Itaalias näitavad prognoosid, et asepeaminister Matteo Salvini Liiga saab sellise tulemuse, mis võimaldab talle olla endiselt uue rahvuskonservatiivse fraktsiooni peamiseks algatajaks.

Läti

Pärast pea kõigi häälte kokkulugemist Lätis võivad seal kaks mandaati Euroopa Parlamenti saada nii paremtsentristlik Uus Ühtsus, vasakpoolne Üksmeel kui ka rahvuslaste ühendus Kõik Läti Eest/Isamaale ja Vabadusele, ilmnes BNS-i mitteametlikest andmetest.

Leedu

Leedulased valivad pühapäeval nii presidenti kui ka esindajaid Euroopa Parlamenti.

Presidendivalimiste teises voorus on vastamisi konservatiivse Isamaaliidu-Leedu Kristlike Demokraatide kandidaat, endine rahandusminister Ingrida Šimonyte ja sõltumatuna kandideeriv majandusteadlane Gitanas Nauseda.

Eksperdid märgivad, et leedulased, kes näevad EL-is jõukuse ja julgeoleku allikat ei ole kaasa läinud Euroopas pead tõstnud euroskeptitsismi ja ja populismiga. Nii 44-aastane Šimonyte kui 55-aastane Nauseda on euroopameelsed paremtsentristid.

Euroopa Parlamendi valimistel osaleb 16 kandidaatide nimekirja, mille on esitanud erakonnad ja ühiskondlikud komiteed. Ühtekokku valitakse Leedust europarlamenti 11 saadikut.

Luksemburg

Malta

Malta kuuest kohast on neli minemas sotsiaaldemokraatidest (S&D) poliitikutele ja kaks EPP-sse kuuluvatele kandidaatidele.

Holland

Hollandis on neljapäeval toimunud Euroopa Parlamendi valimisi üllatuslikult võitmas vasakpoolsed, edestades peaminister Mark Rutte erakonda ja tõusuteel olnud populiste, ilmnes lävepakuküsitlusest.

Märkimisväärne on ka see, et nn parempopulistlikku suunda olid esindamas kaks omavahel konkureerivat jõudu - Thierry Baudet' juhitav Demokraatia Foorum ja Geert Wildersi Vabaduspartei.

Poola

Poolas toimuvad veel sel aastal olulised parlamendivalimised ning senine parempoolne võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) on olnud tugeva surve all. Muuhulgas on neile tekkinud ka paremtiival konkurent, kes võib neilt valijate hääli ära võtta.

Portugal

Välismeedia on pööranud tähelepanu sellele, et Portugal on üks neist liikmesriikidest, kus nn populistlikud ja euroskeptilised erakonnad pole mingi märkimisväärse jõuna esile kerkinud.

Lävepakuküsitlused näitavad, et juhtimas on võimul olevad sotsialistid.

The governing Socialist Party (PS) is on course to win in Portugal with 30-35 percent, according to an exit poll from RTP television https://t.co/OJpJnUngUk — POLITICO EU Elections News (@EUelectionsnews) May 26, 2019

Rumeenia

Rumeenia exit-poll:

PSD (S&D): 25.8%

PNL (EPP): 25.8%

USR/PLUS: 23.9%

Pro Romania: 5.7%

ALDE: 4.9%

Valimisaktiivsus 48.96%.

Slovakkia

So far in Slovakia ... pic.twitter.com/UyV5hFiCfr — POLITICO EU Elections News (@EUelectionsnews) May 26, 2019

Slovakkia exit poll:

S&D: 3 kohta (-1)

ALDE: 2 kohta (+2)

EPP: 2 kohta (-4)

ECR: 2 kohta (-1)

Sloveenia

Hispaania

Hispaania lävepakuküsitlus:

Sotsialistid: 28,4%/18 kohta (+4)

Rahvapartei 17,3%/11 kohta (-5)

Ciudadanos 16%/9 kohta (+7)

Unidas Podemos 12.4%/7 kohta (+2)

Vox 6,5%/4 kohta (+4)

Rootsi

Rootsis on eurovalimistel paremat tulemust tegemas parempoolsed - nii paremtsentristlik Mõõdukas Koalitsioonipartei kui ka Rootsi Demokraadid.

Sweden projected to take a turn to the right in the European Parliament elections https://t.co/2D0TUMWFOG #EP2019 — Europe Elects (@EuropeElects) May 26, 2019

Esikohal on siiski endiselt valitsuse juhtpartei sotsiaaldemokraadid.

EXIT POLL FROM SWEDEN

Social Democrats: 25.1%

Moderate Party (center right): 17.6%

Sweden Democrats (far right): 16.9%

https://t.co/OJpJnUngUk — POLITICO EU Elections News (@EUelectionsnews) May 26, 2019

Ühendkuningriik

Ühendkuningriigis on eurovalimised olnud alati protestivalimised, mida kohalikud valijad pole eriti oluliseks pidanud. Seoses Brexiti venimisega on aga seekordsed valimised eriti protestihõngulised ning kindla võida peaks võtma eurosaadik Nigel Farage'i uus erakond Brexiti Partei. Häältesaaki kasvatavad ilmselt ka selgelt EL-i meelsed liberaaldemokraadid. Seevastu kaks suurparteid - Konservatiivne Partei ja Tööpartei - peavad aga leppima tõsise tagasilöögiga.

Samas tasub meeles pidada, et Brexiti hilinemise tõttu toimuvate eurovalimiste tulemust ei maksa mingil juhul liiga palju tõlgendada, kui jutt käib võimalikest Briti parlamendivalimistest. Seega väited, justkui võiks Farage unistada juba peaministri ametist, ei ole hetkel kuidagi asjakohased. Tuletagem kas või meelde, et ka 2014. aasta eurovalimistel võitis Suurbritannias Farage, tookord Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) eesotsas.

Kuna eurovalimisi tuli Suurbritannial korraldada mõnevõrra ootamatult, tähendas see ka seda, et oli korralduslikke probleeme.

Suurbritannia valitsust tahetakse sellel teemal isegi kohtusse kaevata, kirjutab Guardian.

Guardiani info kohaselt saadeti mitmeid Euroopa Liidu kodanikke valimisjaoskondadest minema ja nende nimed olid valimisnimekirjast maha tõmmatud. Välismaal elavad britid teatasid omakorda, et teade hääleõiguse kohta saabus vaid mõned päevad enne valimisi või ei tulnud seda üldse.

Tulemusi tuleb veel oodata:

When EU election results are declared in the UK — crib sheet

POLITICO's guide to how EU election night will unfold in the UK. #EUelection #UKpolhttps://t.co/xIYm3TfrkF — POLITICO EU Elections News (@EUelectionsnews) May 26, 2019

SENINE EUROOPA PARLAMENT

Senises Euroopa Parlamendis on 750 +1 kohta.

Euroopa Komisjoni toetavad fraktsioonid (472):

Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioon - 217 kohta;

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon (S&D) - 186;

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (ALDE) - 68;

Opositsiooni fraktsioonid (278):

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR) - 76;

Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon (Greens-EFA) - 52;

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon (GUE-NGL) - 52;

Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon (EFDD) - 42;

Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon (ENF) - 36;

Fraktsioonilise kuuluvuseta rahvasaadikud - 20.

Brexiti järel uueneb Euroopa Parlamendi kohtade jaotus

Euroopa Parlamendi kohtade arv kahaneb Brexiti järel 751-lt 705-le. Uuendus mõjutab eri riikide seadusandjate arvu europarlamendis järgmiselt.

– Eesti + 1 ehk 7

– Soome + 1 ehk 14

– Prantsusmaa + 5 ehk 79

– Itaalia +3 ehk 76

– Hispaania + 5 ehk 59

– Poola + 1 ehk 52

– Rumeenia + 1 ehk 33

– Holland + 3 ehk 29

– Rootsi + 1 ehk 21

– Austria + 1 ehk 19

– Taani + 1 ehk 14

– Slovakkia + 1 ehk 14

– Iirimaa + 2 ehk 13

– Horvaatia +1 ehk 12

Teiste riikide mandaatide arv jääb endiseks, välja arvatud siis Ühendkuningriigil, kes pärast Euroopa Liidust lahkumist europarlamendis enam esindatud ei ole.

Enim liikmeid (96) Euroopa Parlamendis on Saksamaal.

Ühendkuningriigi esialgu 29. märtsiks määratud lahkumistähtaeg on praeguse seisuga 31. oktoobrini edasi lükatud.