Veidi alla ühehektarilise pindalaga ala, kus on praegu vähe haljastust, piirneb ühest küljest Reidi teega ja selle kõrval on Ahtri, Tuukri ja Jõe tänava ning Reidi tee liiklussõlm. Töökohtade tihedus on alal üks Tallinna suuremaid.

Detailplaneering koostatakse selleks, et muuta ala kruntide jaotust. Moodustatakse viis krunti, loobudes varasemast plaanist rajada Jõe tänava äärde tankla. Selle asemele tuleb kergliiklus- ja haljasala. Kruntidele tulevad hooned, millest osa on toitlustus- ja kaubandusettevõtetega ärihooned, osa aga äriruumidega korterelamud 140 korteriga.

Jõe tänava äärde, kus müratase ületab keskkonnaministri määrusega paika pandud piirväärtusi, näeb planeering ette üheksakorruselised hooned. Need on kavandatud sarnasena tänava vastasküljele 2010. aastal kehtestatud detailplaneeringus lubatud 10-korruselise hoonestusega.

Karu tänav 7 tuleb kuuekorruseline hoone, Tuukri tänava äärde aga valdavalt seitsmekorruselised hooned. Tuukri tänava äärde on ette nähtud ka kergliiklusala.

Hoonete välisfassaadil tuleks detailplaneeringu seletuskirja järgi kasutada eelistatult kivi, krohvi, betooni, plekki, klaasi, komposiitplaati ja puitu.

Parkimine on ette nähtud valdavalt maa-alustele korrustele, kuhu pääseb Tuukri tänavalt. Lisaks on kvartali sees 18 maapealset parkimiskohta ning Tuukri tänava ääres viis avalikku parkimiskohta. Sisehoovi tulevale haljastusalale on nähtud ette laste mänguväljakud ja puhkekohad.

Praeguse Jõe tänava asukohas voolas kunagi Härjapea jõgi, mis on suunatud kollektorisse, ja piirkonnas on sageli olnud üleujutusi. Detailplaneering näeb ette, et hooned tuleb projekteerida selliselt, et üleujutuse korral ei tungiks vesi nende maa-alusesse osasse.

Detailplaneeringu ettepaneku on teinud Eesti Statoil AS, millest on praegu saanud Circle K Eesti Eesti AS ja kellele suur osa planeeringualast kuulub.