Finantsinspektsiooni tunnistas kehtetuks Tiiu Järvistele kuuluva makseasutuse GFC Good Finance Company AS-i tegevusloa, kuna leidis, et ettevõte on rikkunud rahapesu vastaseid reegleid.

GFC Good Finance Company AS (GFC) on viimastel aastatel oluliselt rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõudeid, teatas teisipäeval finantsinspektsioon.

Krediidiinfo andmetel omab GFC-s enamusosalust (90,4 protsenti) GFC Holding OÜ, mis kuulub ettevõtja Tiiu Järvistele. Järviste on ka ise üks kolmest GFC nõukogu liikmest. Lisaks temale kuuluvad nõukogusse Eva Tibar ja Ulvi Tallo. Ettevõtte juhatuse liikmed on Andrii Danchak ja Siiri Grabbi.

GFC ärimudel keskendus suures osas mitteresidentidest klientidele või mitteresidentidest lõplikult kasusaavatele isikutele makseteenuste osutamisel.

"Makseasutuse tegevuses on esinenud ulatuslikke probleeme seoses rahapesuvastase tegevuse ja "tunne-oma-klienti" protseduuride rakendamisega. Samuti ei ole makseasutuse omavahendite suurus vaatamata finantsinspektsiooni korduvatele teavitustele vastanud pikka aega seaduses sätestatud minimaalsele nõudele. Hoolimata finantsinspektsiooni korduvale sunniraha kohaldamisele, ei täitnud makseasutus ka finantsjärelevalve ettekirjutust," seisab inspektsiooni teates.



Inspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul ei saa reguleeritud makseteenuste turul taluda makseasutust, kes jätab sellises ulatuses täitmata olulised rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused, näidates sellega õiguskorra suhtes üles ükskõiksust, saamatust või rikkumiste sihilikkust.

Kessler selgitas teisipäeval pressikonverentsil, et GFC jäi finantsinspektsioonile silma ülikiire kasvuga nii maksete mahus kui turuosas. Ettevõtete makste maht hakkas järsult suurenema 2017. aastal - 3,5 miljonilt esimeses kvartalis 50,9 miljoni euroni neljandas kvartalis. 2018. aastal tõusis maksete maht kvartalis juba 105 miljonini. GFC turuosa kasvas kahe aastaga (2016-2018) 0,01 protsendilt 53,3 protsendini.

2017. aasta oktoobris tuvastas finantsinspektsioon GFC-s kohapealses kontrollis olulisi rikkumisi ja puudusi kõigis kontrollitud valdkondades ning tegi esimese ettekirjutuse. 2018 juulis tehti teine kohapealne kontroll ning taas tuvastati ulatuslikke õigusrikkumisi.

Kessleri sõnul valmis pärast teist kontrolli umbes 300-leheküljeline akt, "kus graafiliselt kirjeldati rahapesumaigulisi skeeme", mille inspektsiooni eksperdid tuvastasid. GFC inspektsiooni tuvastatud faktilisi asjaolusid ei vaidlustanud, ütles Kessler.

2019. aasta jaanuaris tegi finantsinspektsioon omavahendite minimaalsuuruse nõude rikkumise tõttu GFC-le teise ettekirjutuse. Ettevõte likvideeris omavahendite minimaalsuurusega seotud mittevastavuse ja täitis teise ettekirjutuse alles ligi aasta pärast finantsinspektsiooni esimest hoiatust omavahendite minimaalsuuruse nõude võimaliku rikkumise kohta.

Kessleri hinnangul puudus ettevõttel huvi riskide kontrollimiseks ja omavahendite investeerimiseks. Riskide kontrollimise soov kasvas äkki siis, kui ettevõtte omanikele jõudis kohale, et tegevusloa kaotamine on väga reaalne oht. "See ei ole ärikultuur, mida me tahame näha," kommenteeris Kessler.



Finantsinspektsioon väljastas GFC Good Finance Company ASile makseasutuse tegevusloa 2013. aasta 5. juunil. 23. oktoobril 2015 väljastas finantsinspektsioon makseasutusele täiendava tegevusloa makseinstrumentide väljastamise ja maksetehingute vastuvõtmisega seotud teenuste osutamiseks.

GFC Good Finance Company AS seisuga 31.03.2019

Turuosa maksete mahu järgi 51,1% (2018. a 53,3%)

Varade maht 18,6 miljonit eurot (2018. a 19,3)

Maksete maht 93,5 miljonit (2018. a 363,9)

Maksete arv 10 271 (2018. a 37 698)

Piiriüleste maksete osakaal 81% (2018. a 73,9%)

2019. a kahjum 26 462 eurot, 2018. a kasum 280 351 eurot.

Allikas: finantsinspektsioon