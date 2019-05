Indrek Särg ütles Tartu Postimehele, et kirjas olid väga umbmäärased põhjendused, miks ta enam EKRE liikmeks ei passi. Ta sõnas, et kirjas seisid väited, nagu oleks EKRE Tartu piirkond kriisis ning Särg ei saavat piirkonna juhtimisega hakkama.

"Ma muutusin erakonna kahele juhtfiguurile ebamugavaks," sõnas Särg ja avaldas arvamust, et see on väljaviskamise tegelik põhjus.

Särje hinnangul on Mart ja Martin Helme ajanud sassi EKRE erakonna ja oma perekonna siseasjad.

Särg rääkis, et asjasse on segatud ka Ruuben Kaalep, kes kogus riigikogu valimistel Tartus Särjest neli korda vähem hääli, kuid pääses sellest hoolimata riigikokku.

Mart Helme: Särg rikkus jämedalt erakonna põhikirja

Mart Helme teatas erakonnaliikmetele pärast EKRE juhatuse koosolekut saadetud kirjas: "Kahjuks olime sunnitud langetama ka kaks rasket, aga põhjalikult läbi kaalutud otsust, mille eesmärk on lõpetada pikemajaline juhtimiskriis Tartu ringkonnas. Erakonnast otsustati välja arvata senine Tartu

ringkonna juht Indrek Särg ning samuti olime sunnitud õigustühiseks

kuulutama Tartu ringkonna viimase üldkoosoleku."

Juhatus heitis Helme sõnul senisele ringkonna esimehele ette erakonna põhikirja

korduvat ja jämedat rikkumist.

"Särje tegevuse tulemusel on Tartu ringkonna juhtimine olnud halvatud juba mõnda aega ning probleem ei ole juhatuse jaoks uus. Ringkonna üldkoosoleku korraldamisel rikuti jämedalt erakonna põhikirja. Üldkoosoleku tulemuste tühistamise tõttu kannatavad väga kahetsusväärselt erakonna Tartu ringkonna aktiivsed liikmed, kes jäävad erakonna juunis toimuval kongressil nüüd esindamata. Juhatuse hinnangul on aga toime pandud rikkumised sedavõrd tõsised, et me ei näinud võimalust teistsuguseks lahenduseks," kirjutas Mart Helme.

Helme sõnul soovib ta panna kõigile erakonna liikmetele südamele, et juhatus ei teinud kumbagi otsust kergekäeliselt. "Samas on juhatuse ülesanne seista organisatsiooni kultuuri ja kõigi erakonna liikmete põhikirjaliste õiguste eest. Juhatus peab vajalikuks taastada Tartu ringkonnas normaalne, erakonna

põhikirjast lähtuv tegevus."

Indrek Särg sai Jaak Valge järel valimistel teise tulemuse

Indrek Särg sai riigikogu valimistel Tartu linnas kandideerides 2223 häält. See oli paremuselt teine tulemus Jaak Valge järel (2740 häält) järel. Näiteks Ruuben Kaalep kogus vaid 566 häält.

Viimastel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel 2017. aastal oli Särg EKRE kandidaatidest selgelt populaarseim kogudes 1604 häält. Näiteks Ruuben Kaalep sai toona 189 häält.

See ei ole EKRE jaoks esimene kord, kus nende seas tüli tekib ja poliitik lahkub. 2017. aastal visati erakonnast välja Maria Kaljuste erakonna maine kahjustamise ja heade tavade rikkumisega. Kaljuste ise ütles, et väljaviskamise põhjus oli see, et ta julges kritiseerida Mart Helmet.

2018. aasta lõpus loobus EKRE ridades riigikogusse kandideerimisest ja astus ka erakonnast välja Mart Saarso.

Saarso selgitas hiljem, et lahkumise põhjuseks oli asjaolu, et EKRE Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa esinumbri valimisel kogus ta kõige rohkem hääli, kuid Mart Helme käsul tõsteti sisevalimistel talle alla jäänud Helle-Moonika Helme valimisnimekirjas temast ettepoole esimeseks.