11. mail kogunes EKRE Tartu ringkond üldkoosolekule. Enne kui algas ringkonnajuhi valimine, lubas erakonna aseesimees Martin Helme esineda tervitusega. Aga tervitused kasvasid kiiresti etteheideteks. Helme tõdes, et Tartu naaberringkondades kogus erakond oluliselt parema häältesaagi ning lisas, et Tartu ringkonna juht Indrek Särg laimab erakonda.

Sellest sai alguse koosolek, mida kohalviibinud kirjeldavad emotsionaalsena. Pärast seda, kui Särg oli Helme etteheidetele vastanud, seati paika ringkonnajuhi kandidaadid. Parlamendiliige Ruuben Kaalep esitas kandidaadiks Mareh Kalda ning süüdistused jätkusid.

"Särg on siia erakonda tulnud puhtalt enese ambitsioonide pärast. Oma karismaatilise välimuse ja psühholoogiliselt osalevate kõnedega on tal võimalik olnud inimestega manipuleerida." tsiteeritakse Kaldat koosoleku protokollis.

Kõige teravamaks aruteluks võeti ette riigikogu valimised. Martin Helme pidi kaitsma juhatuse otsust seada piirkonna esinumbriks Jaak Valge, aga ka seda, et üldnimekirjas anti kõrge koht Ruuben Kaalepile. "Võiks ikka erakonnas vastu võtta seisukoha, et Ruuben ei jätka enam nende antisemiitlike oragnisatsioonidega," pakkus üks kohalik perearst.

Martin Helme jälle tõdes, et see, kuidas teda Tartus vastu võetakse, on kurb ja häiriv. "Sellise allorganisatsiooniga me läheme järgmistel kohalikel valimistel vastu katastroofile," sõnas Helme.

Kuid enne seda jõudis ta veel öelda tänaseks prohvetlikud sõnad. "Väidan, et kui olukord ei parane, koosoleku otsused võidakse vaidlustada ja niimoodi delegaadid ei pruugi kongressile saada. Kui asjad sujuvad, siis pole vaja näpuga põhikirjas järge ajada, aga kui asjad ei suju, siis tuleb. Ühel hetkel, kui see jama jätkub, juhatus sekkub."

Lõpuks, pärast pikka keskustelu sai Indrek Särg 59 häält ning Mareh Kalda 15 häält. Ehk Särg valiti piirkonna etteotsa tagasi. Aga teisipäeva õhtul juhatus sekkuski.

Erakonnakaaslastele saadetud kirjas teatas EKRE esimees Mart Helme, et seitse tundi kestnud üldkoosolekul rikuti jämedalt erakonna põhikirja ning koosoleku tulemused tühistatakse. Milles täpselt rikkumised seisnesid, Helme ei täpsustanud. Ta lisas, et tarvis on lõpetada Tartu piirkonna pikemaajaline juhtimiskriis ning Indrek Särg erakonnast välja arvata. Rahvusringhääling on püüdnud saada ühendust nii nendega, kes koosolekul Särjele etteheiteid tegid, kui nendega, kes Särge kiitsid. Esimesi meil pikemaks jutuajamiseks tabada ei õnnestunud, teised rääkisid Särjest kui tublist töötegijast. Ehk lõplikku tõde teavad vaid asjaosalised. Indrek Särg ise usub, et Martin Helme tuli Tartusse selge eesmärgiga ringkonna juht välja vahetada.

"Aga seda eesmärki ta ei saavutanud. Vastupidi, rahvas hakkas sellele tegevusele kõvasti vastu ja isegi võiks ütelda, et Martin Helme vilistati välja. Ja ta oli sellest väga löödud," rääkis Särg.

Aga kust pahanduse juuri otsida, Särg ise täpselt öelda ei oska. Mainib vaid, et ju räägitakse Helmetele Tallinnas valesid.

Mõned erakonnaliikmed viitavad tagasi ajale, mil Tartu ringkonna juhtimist tahtis üle võtta nüüdne väliskaubandusminister Kert Kingo. Ta sai hääletusel umbes niisama kehva häältesaagi, kui tänavu Särje vastu kandideerinud Mareh Kalda.

Tartu ringkonna endine juht Ruuben Kaalep aga ütles Delfile, et tema meelest algas kriis mullu septembris, kui pandi paika valimisnimekiri. "Särg ei tunnistanud sisehääletuse tulemusi ja sattus seeläbi konflikti nii ringkonna sees kui erakonna juhatusega laiemalt. Valimiskampaania jooksul tegeles Särg korduvalt teiste EKRE kandidaatide avaliku ründamisega, mille eest teda erakonna juhtorganitelt ka korduvalt hoiatati," sõnas Kaalep.

Ehkki Indrek Särg pole enam erakonna liige, juhib ta senini Tartu linnavolikogu EKRE fraktsiooni. Kuidas fraktsioon edasi töötab, Särg veel öelda ei osanud.

"Arutame, mis sel puhul teha, sest erakonna juhtide surve, selline räige ja ebaaus lähenemine, on kahtlemata see, mis ei jää vastuseta Tartust. See on selgelt Tartu ringkonna rahva tahte mittearvestamine."