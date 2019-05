Madison: tubli häältesaagi saanud Särge poleks pidanud välja viskama

Jaak Madison hääletas erakonna juhatuse koosolekul Indrek Särje erakonnast välja heitmise vastu koos Eve Miljandi ja Helle Kullerkupuga.

"Minu põhiline argument oli see, et isikul viimastel kahtedel valimistel olnud väga suur tulemus. Ta on kohalikel valimistel ja viimastel riigikogu valimistel teinud muljetavaldavalt hea valimistulemuse, mis on poliitiku kõige põhilisem kapital. Hääled on need, mis on number üks minu isikliku arvamuse kohaselt," ütles Madison ERR-ile.

Madisoni sõnul näitab Särje hea valimistulemus ka seda, et Tartu linnas on olnud ringkonna areng viimaste aastatega väga tugev. "See on ilmselge, sest vastasel korral ei oleks olnud võimalik teha head tulemust valimistel," lausus Madison.

Märtsis toimunud riigikogu valimistel sai Särg 2223 häält.

11. mail üritati Särge ka ringkonna esimehe kohalt välja vahetada, ent Tartu ringkonna üldkoosolekul toimunud hääletusel valiti ta ülekaalukalt juhiks tagasi. Erakonna esimehe Mart Helme sõnul oli aga viimane üldkoosolek õigustühine ning Helme sõnul rikkus Särg jämedalt erakonna põhikirja.

Jaak Madisoni sõnul erakonna juhatus ei saa määrata ühtegi ringkonna esimees, see peab toimuma läbi ringkonna üldkoosoleku valimiste.

"Minu loogika ütleb seda, et kui on rahulolematus ringkonna juhtide või juhiga, siis läbi demokraatlike valimiste valitakse niikuinii ümber. See, mida mina olen paberi pealt lugenud, on see, et üks isik sai üle 55 hääle ning tema vastaskandidaat 15 häält. Järelikult seda soovi juhti välja vahetada enamusel ringkonna liikmetel ei olnud," rääkis Madison.

Küsimusele, kas Särje väljaheitmine ka erakonda pingeid toob vastas Madison, et pinged võivad olla teatud isikute vahel, eriti veel arvestades asjaolu, et Tartu ringkond peab jääma nüüd kõrvale EKRE juunis toimuvalt kongressilt. "Kahtlemata ei ole väga meeldiv see, kui Tartu linnast jääb üle 70 inimese kongressist kõrvale delegaatidena, kuna erakonna juhatus otustas tühistada üldkoosoleku toimumise," lausus Madison.