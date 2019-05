TÜ ametiühing lõputööde komisjonide liikmeid streigile tulema ei õhuta

Ametiühingute nõukogu korraldab hoiatusstreigi seoses valitsuse otsusega mitte tõsta teadusrahastust ühe protsendini SKT-st, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Akadeemiliste ametiühingute nõukogu sõnul ei jää järgmise nädala streik ainukeseks.

Ükski ülikooli lõpuaktus streikide pärast ära ei jää.

Rektorite nõukogu esimehe Mait Klaasseni sõnul tuleb järgmisel nädalal toimuvaid lõputööde kaitsmiste aeg mujale tõsta, kui need langevad streigiga samale ajale.

"Senikaua kuni hoiatusstreik ei takista üliõpilaste kirjalike tööde kaitsmist või siis lõputööde kaitsmist, senikaua ülikoolid ei reageeri hoiatusstreigile, sest meie eesmärk on mitte kahjustada üliõpilast, nagu ma ka eile ütlesin. Ma tahaks väga loota, et streigi korraldajad arvestavad üliõpilastega," rääkis Klaassen.

Ametiühingud lõputööde kaitsmistel olevaid töötajaid streigil osalema ei õhuta.

"Päris kindlasti me ei innusta ühtegi komisjoni liiget tulema sel ajal streigile, kui on tarvis olla komisjonis. Seda me kindlasti ei tee. Me kutsume neid inimesi, kes ei ole seotud sel ajal ühegi komisjoniga, ühegi kaitsmisega, sest tegelikult on tegemist hoiatusega," sõnas Tartu ülikooli ametiühingu esimees Ruth Tammeorg.