Ülema vahetuse tseremoonia käigus andis kolm aastat pataljoni juhtinud kolonelleitnant Toomas Tõniste üle pataljoni lipu ning soovis uuele ülemale edu.

Uue pataljoniülema major Sarapi sõnul suuri muutusi pataljonis ees oodata ei ole, kuna tegu on hästi toimiva ning eeskujulikult juhitud üksusega. "Oma ametiajal soovin jätkata pataljoni senist head tööd ning hoida au sees traditsioone," ütles ta.

"Kuperjanovi jalaväepataljon on parim jalaväepataljon Eestis, ta on väärika ajalooga, pikkade traditsioonidega ja omanäoline ning lisaks sellele annab ta suurepärast jalaväepataljoni väljaõpet. Ma tahan kindlasti hoida neid tugevusi, mida ma hetk tagasi nimetasin ja teha selliselt, et Kuperjanovi jalaväe väärtused, see kompentents, mis siin on, jääks alles. Samas arvestada sellega, et järgmise paari aasta jooksul Kuperjanovi jalaväepataljon suureneb. Kui me täna nägime siin rivis pisut üle 700 ajateenija, siis kolme aasta pärast on neid mõnisada rohkem," rääkis Sarap "Aktuaalsele kaamerale".

Major Sarap alustas teenistust Vahipataljonis ajateenijana aastal 2000, mille käigus läbis ta nooremallohvitseride kursuse Kuperjanovi jalaväepataljonis. Ta on teeninud tagalapataljonis ja 1. jalaväebrigaadi staabis ning osalenud välisoperatsioonidel Afganistani Islamivabariigis ning Malis.

Enne Kuperjanovi jalaväepataljoni juhtima asumist teenis ta kaitseväe peastaabi logistikaosakonna planeerimisjaoskonna ülemana.

Kolonelleitnant Tõniste jätkab teenistust kaitseväe peastaabis.