64-aastane Ukraina kodanik peeti kinni kahtlustatuna hooletuses veetranspordis, mis tõi kaasa suure hukkunute arvu, vahendas BBC.

Kokkupõrkega seoses on alustatud kriminaaluurimine.

Lõuna-Korea turiste vedanud laev uppus seitse sekundit pärast kokkupõrget. Samal ajal oli piirkonnas ka torm.

Lootus, et keegi veel kadunud 21 inimesest leitakse elusalt, on kadunud. Kiirabi pressiesindaja ütles, et seitse päästetud inimest kannatasid alajahtumise käes, kuid nende tervislik seisund on nüüdseks stabiilne.

Lõuna-Korea välisminister Kang Kyung-wha saabub reedel Budapesti, kus annab oma Ungari kolleegi Peter Szijjartoga pressikonverentsi.

Doonau jõel on tihe liiklus, kuid üldiselt on see olnud ohutu.