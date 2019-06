Ujuvkraana tõstis turismilaeva The Mermaid pinnale, mis võimaldas sukeldujatel laeva siseneda, vahendas BBC.

Laeval, millele ristluslaev Viking Sigyn otsa sõitis, olid Lõuna-Korea turistid. Varem on teatatud, et 20 inimest sai surma - ungarlasest meeskonnaliige ning 19 lõunakorealast. Kaheksa inimest jäi kadunuks.

Nüüd leidsid päästjad veel neli surnukeha. Ohvrid ei ole veel ametlikult tuvastatud, kuid arvatavalt on tegemist Ungari kodanikust laevakapteni ning kolme lõunakorealasega, kellest üks on kuueaastane laps, kes on ainus õnnetuses hukkunud laps.

Laeva pardal oli kokku 35 inimest, seitse päästeti.

Politsei sõnul uppus turismilaev seitse sekundiga. Tegemist oli viimase 50 aasta rängima õnnetusega Doonau jõel.

Ungari ja Lõuna-Korea päästemeeskondade tööd on raskendanud Doonau jõe kõrge veetase.

Politsei on algatanud õnnetusega seoses kriminaaluurimise. Laev viiakse pärast täielikult veest välja tõstmist minema ning politsei hakkab seda uurima.

Ristluslaeva Viking Sigyn kapten, 64-aastane Ukraina kodanik Juri vahistati kahtlustatuna veeliikluse ohustamises, mis tõi kaasa hulga ohvreid. Kaitsjate sõnul on mees murtud, kuid ei teinud midagi valesti.