President lastekaitsepäeval: lapse muret oma planeedi pärast ei tohi pisendada

President Kersti Kaljulaid ütles lastekaitsepäeval presidendi roosiaias peetud kõnes, et maailmas kasvab praegu üle kahe miljardi lapse teadmises, et neil tuleb hakata rinda pistma neile pärandatud kliimamuutuste tagajärgedega.

"Kõik meie pingutused laste kaitsel võivad kergesti osutuda tühisteks, kui me ei suuda oma lastele ja lastelastele tagada maailma, kus nemad saavad pühenduda oma unistuste elluviimisele, mitte ei pea tegelema meie vigade tagajärgedega," ütles riigipea.

Kaljulaid tõi välja, et viimastel kuudel aina laiemalt levivad kliimastreigid on laste endi algatus ja kümned tuhanded lapsed on tulnud välja, et oma sõnumit edastada. President lisas, et välja öeldud ebamugav tõde on mõne ühiskonnagrupi jaoks talumatu ja lihtsam on eitada kui vastutada.

"Lapsed on kliimamuutuse tagajärgede osas kõige haavatavamad. Meie oma lapsed, kes mõtlevad murega sellele planeedile, mille nemad saavad pärandada oma lastele. Meie, suured – me peame teile appi tulema. Ükskõik kui ebamugav see pole. Me peame," rääkis Kaljulaid.

President ütles, et kliimastreike on püütud naeruväärisistada. "Mida muud saab teha üks laps, kui seista nõudlikult ja vaadata vanemale otsa. Seda pilku oleme lapsevanemana kõik näinud – ma kannatan, ma olen kurb, ma olen mures – miks sa ei tee midagi? Sellele pilgule ei tohi vastata soovitusega saada üle, unustada, minna eluga edasi, lapse muret pisendades. See on ju ometi tavaline kasvatusparadigma – lapse muret ei tohi pisendada. See kehtib nii igapäevaelulistes situatsioonides kui ka kliimaküsimustes," selgitas Kaljulaid.