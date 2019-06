Kohtinguäpp Tinder peab Vene võimudele kasutajaandmeid andma

Rakendus kanti uude Venemaal tegutsevate veebiteenuste nimekirja, kuhu sattunud firmad peavad Vene võimude, kaasa arvatud julgeolekuteenistuse FSB nõudmisel kasutajaandmeid välja andma.

Venemaa on viimastel aastatel heaks kiitnud hulga seadusi, mis tugevdavad riigi kontrolli veebitegevuse üle. Muu hulgas peavad veebifirmad talletama kuue kuu jagu isikuandmeid ning olema valmis neid võimudele andma.

Roskomnadzor ütles esmaspäeval, et Tinder jagas nendega infot firma kohta ning see on nüüd veebirakenduste ja veebilehtede nimekirjas, kuhu kuulujatelt oodatakse koostööd FSB-ga.

Vene võimud keelustasid eelmisel aastal sõnumirakenduse Telegram pärast seda, kui see keeldus võimudele kasutajaandmeid andmast, nagu nõuavad Venemaa seadused.

Tinderilt esialgu kommentaari saada ei õnnestunud.