Tinderi asutajad nõuavad hagis ettevõtte omanikult miljardeid dollareid

Kohtingurakenduse Tinder asutajad kaebasid kolm aastat tagasi kohtusse meediamoguli Barry Dilleri juhitud ettevõtte IAC Corpi. Tinderi asutajad väidavad hagis, et Dilleri firma pettis kohtingurakenduse aktsiate omandamise käigus neilt välja miljardeid dollareid. Nüüd nõuavad nad rohkem kui kahe miljardi dollari suurust kahjutasu, teatas Financial Times.

Tinderi asutaja Sean Rad süüdistab IAC-i Tinderi aktsia väärtuse tahtlikus alandamises. IAC omandas Tinderi aktsiad siis, kui kohtingurakenduse populaarsus hakkas järsult kasvama.

Diller sai tuntuks mitme Hollywoodi filmistuudio juhina. Sajandivahetusel hakkas ta üha aktiivsemalt osalema internetiäris. Nüüd on tema valduses sellised firmad nagu TripAdvisor ja Vimeo.

"Rad plaanis eelmise kümnendi alguses luua kosjasobituse rakendust, mis aitaks häbelikul kahekümneaastasel noormehel luua sidemeid naistega," teatavad kohtudokumendid.

Rad ja tema äripartner Justin Mateen jõudsid lõpuks IAC-i juurde. 2014. aastal andis IAC Radile ja tema meeskonnale viiendiku Tinderi aktsiaoptsioonidest. Need optsioonid sai vahetada börsil noteeritud Tinderi emaettevõtte IAC/Match vastu.

2017. aastal ühines Match Tinderiga. Tinderi väärtuseks hinnati siis kolm miljardit dollarit. IAC eeldas, et Tinder toob 2018. aastal sisse 457 miljonit dollarit. Rad müüs oma Matchi aktsiad 400 miljoni dollari eest maha. Kohtingurakendus sai aga kiiresti populaarseks ja firma sissetulek kahekordistus, teatas Financial Times.

Rad ja tema meeskond väidavad nüüd, et ettevõtte turuväärtus hinnati 2017. aastal teadlikult madalamaks. Rad ja tema meeskond hindas Tinderi väärtuse hoopis 13 miljardile dollarile. Nad väidavad, et IAC/Match lõi firma finantsseisust sihilikult vale pildi.

2017. aastal vahetas Radi Tinderi tegevjuhi kohal välja Greg Blatt, kes oli Dilleri pikaaegne äripartner. Rad toetas Blatti ametisse määramist.

IAC/Match väidab, et Rad kannatab nüüd "müüja kahetsuse all". Rad väidab aga, et müüs oma aktsiad maha, kuna tal puudus usk IAC/Match laiemasse tegevusse, teatas Financial Times.

Investeerimispank Morgan Stanley hinnangul on Tinderi turuväärtus tänapäeval 42 miljardit dollarit.

"Ma liigun elus edasi. Ma teen muid asju. Kuid ma ei saa vaadata Matchi aktsiat ja olla õnnelik. Iga kord kui see dollari võrra tõuseb, muutun ma ise õnnetumaks," ütles kohtudokumentide kohaselt Rad.