Mai lõpus tehnikaülikoolis toimunud avatud laborite päevadel said ettevõtjad tutvuda ülikooli laboritega, et leida koostööd toote- või teenuste arenduse alal. Ettevõtjad said näha enam kui 40 laborit, kus oma ala eksperdid näitasid, kuidas lahendatakse tootearenduse probleeme ning luuakse uusi tarku ideid.

"Nii nagu IT-innovatsioon sünnib häkatonidel, siis innovaatilised tehnoloogilised lahendused sünnivad just laborites katsetades," julgustas tehnikaülikooli Mektory tehnosiirde juht Kaja Kuivjõgi ettevõtteid avatult mõtlema.

Ta lisas, et sellisel viisil on koostöös Silberauto, ABB ja tehnikaülikooli tudengitega sündinud ülikooli laborites Iseauto. Analoogiliselt sünnivad lahendused ka tarkadele võrkudele energeetikas, tulevikulahendused nutikatendile või teistele targa linna rakendustele. "Kui ettevõte seab endale tehnoloogilised väljakutsed või arenguplaanid, on tal lahendusi ja inspiratsiooni võimalik leida TalTechist," ütles Kuivjõgi.