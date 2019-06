EKRE kodulehelt on ära korjatud eksitav kojusaatmist vajavate pagulaste arv

EKRE on oma kodulehelt ära korjanud eksitava arvu 553, mis erakonna hinnangul oli Eestist kojusaatmist vajavate pagulase arv. Veel kaks kuud tagasi teatas erakonna esimees Mart Helme, et nad ei kavatsegi seda numbrit oma kodulehelt ära korjata.

ERR kirjutas juba kolm aastat tagasi, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kodulehel seisab suurelt, et koju tuleb saata 553 pagulast, keda aga Eestis pole kunagi olnudki. See kõik oli veel enne seda, kui ükski sõjapagulane Eestisse ümber asustati. Siis ei nõustunud erakonna esimees Mart Helme, et nõue jätab mulje, nagu asuksid kõik need pagulased juba Eestis.

EKRE koduleht 2016. aastal. Sama arv - 553 pagulast - seisis seal endiselt üleval veel kaks kuud tagasi. Autor/allikas: kuvatõmmis EKRE kodulehest

Eestisse ei jõudnud 553 pagulast ka järgnevate aastate jooksul, ehkki Eesti sellise kvoodiga nõustus. Nüüdseks on Eestist ära kolinud pooled siia eelnevatel aastatel saabunud 206 sõjapõgenikust, nii et neid on järel vaid 107.

Veel kaks kuud tagasi küsis ERR Mart Helmelt üle, miks on nende kodulehel endiselt üleval 553 pagulast, kes vajavad kojusaatmist, mispeale teatas erakonna esimees, et nad ei kavatsegi seda kodulehelt maha võtta, sest see tuletab inimestele meelde, et pagulasoht pole jätkuvalt möödas.

Mart Helme lubas veel tänavu aprillis, et EKRE koju saadetavate pagulaste arvu 553 oma kodulehelt ei eemalda. Autor/allikas: kuvatõmmis Mart Helme intervjuust Toomas Sildamile ERR-is.

Nüüdseks on siiski eksitav arv 553 pagulast EKRE kodulehelt maha võetud, ent selle asemele on pandud tekst "Meie kvoot on 0".