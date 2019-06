Pärnu tehnoloogiaringi õpilased lasid oma teadmised vastu taevast

Pärnu Ülejõe põhikooli tehnoloogiaringi esimene heeliumiga täidetud ilmavaatluspall lendas üle 30 kilomeetri kõrgusele, plahvatas seal, nagu see pidigi juhtuma, ja andmed jõudsid langevarjuga maapinnale.

Tehnoloogiaringi lastel tuli koolikaaslaste huvitatud pilkude all pall kõigepealt heeliumiga täita ja siis kinni siduda, seejärel kinnitada palli külge kastike, mis sisaldas kaamerat ning õhurõhu ja temperatuuri mõõtmiseks vajalikku. Seejärel võis palli lendu lasta.

Pall kerkis taeva poole ja kadus peatselt silmist. Aga kaamera tegi kogu reisi usinalt tööd. Kõige selleni jõuti tänu kahe aasta eest alanud tööle.

"Koostöös tehnoloogiahariduse seltsiga oleme hakanud õpetama juba 2. kooliastmest mehhatroonikat. Meie õpilastel on vektrograafika, 3D modelleerimine, robootika, CNC-seadmete tundmine olemas ja täna siis oli kõige selle loogiline jätk, et me niimoodi läheme nüüd kõrgustesse piire avastama ja uurima," rääkis tehnoloogiaringi õpetaja Kalmer Kivi.

Kivi ütles, et palli kõrgustesse lennutamine oli alles projekti algus ja teised koolid, keda asi huvitab, võiksid nendega ühendust võtta. Peaasi, et on huvilisi õpilasi.

"Mina isiklikult olen tegelnud astronoomiaga viimased kuus aastat. Ma olen juba väikesest saati huvitunud kosmosest ja kõigest. Minu tee algas sellest, kui ma tulin Pernova loodusmajja, läksin sealt edasi astronoomiaga," rääkis tehnoloogiaringi õpilane Kristin Kandelin "Aktuaalsele kaamerale".

Pall oli õhus kaks tundi ja 49 minutit ning purunes 31 kilomeetri kõrgusel, aga kaamera ja seadmed jõudsid langevarjuga maapinnale Väätsa lähedal. See oligi nii planeeritud, sest kosmosekoolide liikumine on alguse saanud Väätsalt.

Ilmavaatluspalli lennutamine saigi teoks koostöös kosmosekoolide võrgustikuga, kuhu kuulub kümme kooli.