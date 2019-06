Riigijuhid tänasid Prantsusmaal Normandia dessandi veterane.

Sõjaväevormi kandvad 90. eluaastates veteranid jälgisid Briti peaministri Theresa May ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni sõnavõtte tseremoonial Ver-sur-Meris, kus liidrid asetasid nurgakivi memoriaalile, kus jäädvustatakse tuhandete D-päeval ja järgnenud lahingutes hukkunute nimed.

"Kui üht päeva saab pidada tulevaste põlvkondade saatuse jaoks määravaks nii Prantsusmaal, Suurbritannias, Euroopas kui ka mujal maailmas, siis see päev on 6. juuni 1944," ütles May. Veteranidele on öelda ainult üht - "aitäh", sõnas Briti peaminister.

Samuti tänas veterane Prantsuse riigipea.

Tegemist oli ühega mitmest neljapäevaks kavandatud mälestusüritusest.

Suurbritanniast Portsmouthist asus 6. juunil 1944 Prantsusmaa põhjaranniku poole teele 156 000 USA, Briti, Kanada ja teiste liitlasriikide sõdurit. Tegemist oli ajaloo suurima kombineeritud dessandiga.

Kuu lõpuks tõusis Normandias maabunute arv 850 000-ni, juuli algul aga ületas miljoni piiri.

Normandia lahinguga sai alguse Euroopa vabastamine Saksa okupatsiooni alt.

"Mis iganes ka ei juhtuks, me seisame koos, sest see on meie ühine saatus," ütles Macron mälestusüritusel Põhja-Prantsusmaal.

"Praegune vaidlus ei vähenda meie ühise ajaloo ja tuleviku jõudu - vastupidi," ütles Macron, viidates tõenäoliselt kõnelustele ÜK lahkumise üle Euroopa Liidust, teatas AFP.

Macronil oli jagada häid sõnu ka Mayle, kelle jaoks on tegemist viimase rahvusvahelise üritusega enne Briti Konservatiivse Partei juhi ametist tagasiastumist reedel.

"Oli meeldiv sinuga koos ja usalduslikult töötada," ütles Macron. "Liidrid vahetuvad, aga nende töö jääb," lisas ta.

Trump ja Trudeau saabusid Põhja-Prantsusmaale Normandia dessandi üritustele

USA president Donald Trump saabus neljapäeval Põhja-Prantsusmaale, kus võtab osa Normandia dessandi 75. aastapäeva üritustest.

"Suundun Normandiasse, et tähistada kõige vapramaid, kes iial on elanud. Me oleme igavesti tänulikud!" kirjutas Trump Twitteris enne lendu Caeni.

Normandias Colleville-sur-Mer'is mälestavad Trump ja Prantsuse president Emmanuel Macron dessandis ja sellele järgnenud lahingutes hukkunud USA sõdureid.

Kolmapäeval osales Trump mälestusüritusel Suurbritannias Portsmouthis. Riigipea sõnul koheldi teda ÜK-s soojalt.

Kolmapäeval külastas USA president ka Iirimaad, kus kohtus peaminister Leo Varadkariga.

Macron ja Trump kohtusid ka kahepoolselt ning läbirääkimistele järgnes töölõuna Colleville-sur-Mer'is.

Kanada peaminister Justin Trudeau osaleb seevastu tseremoonial Juno Beachilla, kus dessanti juhtisid Kanada väed.